Nieuwe antiracisme-betogingen gepland in Amsterdam en Maastricht

Op woensdag 10 juni is er opnieuw een antiracisme-betoging in Amsterdam. Organisatie Black Lives Matter wil gaan protesteren in Amsterdam-Zuidoost. Ook in Maastricht is een nieuwe demonstratie gepland.

De organisatie meldt op Facebook dat de demonstratie op het Anton Komplein zal plaatsvinden. Het is de tweede grote demonstratie tegen racisme in anderhalve week. Afgelopen maandag kwamen er zo’n 5000 mensen bij elkaar op de Dam om te protesteren tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten, maar ook tegen racisme in Nederland.

Ook protesten in Maastricht

Voor morgen is in Maastricht een manifestatie Black Lives Matter aangekondigd. Die begint om 14.00 uur in De Griend. De Veiligheidsregio Zuid Limburg heeft bepaald dat maximaal 2000 mensen mee mogen doen aan de manifestatie, met inachtneming van de 1,5 metermaatregel. De organisatie verwacht volgens een woordvoerster rond de 500 mensen.

Deelnemers wordt gevraagd om te gaan zitten. De organisatie tekent cirkels uit waar mensen kunnen gaan zitten om afstand te kunnen bewaren. De organisatie vraagt deelnemers mondkapjes op te doen.

Vrijthof te klein

Eerder wilde de organisatie de manifestatie op het Vrijthof in het stadshart houden. Daar is van afgezien omdat dat plein te klein is bij een te grote toeloop. In overleg met het stadsbestuur is daarom gekozen voor De Griend aan de Maas, waar meer ruimte is.

De manifestatie is georganiseerd door Magali en Celia, twee jonge vrouwen die in Maastricht studeren. Net als de woordvoerder van de manifestatie, Kim, willen ze iets doen tegen het racisme. „We wonen hier en voelen ons hier thuis. Ook ik ben in Limburg opgegroeid, heb daarna een tijdje in de Randstad gewoond, maar voelde daar en hier het racisme. Ik ondervind dat nog steeds”, zegt woordvoerder Kim.

Wat er gebeurt als er meer dan 2000 mensen komen, is besproken met de gemeente, zegt ze. Daar laat ze zich verder niet over uit. Volgens haar zijn er rond De Griend uitwijkmogelijkheden bij te grote drukte. Het is de tweede manifestatie tegen racisme in Maastricht. Afgelopen maandag deden zo’n honderd mensen mee aan een Black Lives Matter demonstratie. Die was toen op de Markt in Maastricht.

Demonstraties in Tilburg

Op het Stadhuisplein in Tilburg hebben zich vandaag enkele honderden mensen verzameld voor een antiracismedemonstratie in de stad. Die is om twee uur begonnen. Vooraf had de gemeente moeite met het inschatten van het aantal deelnemers.

De gemeente heeft kruisen op de grond aangebracht waarop de deelnemers staan. Zo kunnen ze anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Veel deelnemers dragen mondkapjes. Demonstranten dragen bordjes met teksten als Black Lives Matter. Vooraf heeft de gemeente Tilburg overleg gehad met de organisatie achter de demonstratie. Er zijn verordeningen en eisen meegegeven. Er is een handjevol agenten en boa’s aanwezig.

Kritiek op burgemeester Amsterdam

Maandag leidde de demonstratie op de Dam tot felle kritiek op de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De demonstratie was onverwacht veel beter bezocht dan verwacht, waardoor de 1,5 meter afstand niet in acht kon worden genomen. Desondanks brak Halsema de demonstratie niet af omdat ze bang was dat dit zou leiden tot onrust en mogelijk rellen.

Een demonstratie in Rotterdam werd afgelopen woensdag afgebroken door burgemeester Ahmed Aboutaleb omdat het te druk was. Demonstraties in andere steden, waaronder Nijmegen, Groningen en Utrecht, verliepen rustig.

Protesten tegen racisme

Deze week zijn meerdere demonstraties in het land geweest tegen racisme. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Een tweede, onafhankelijke autopsie toonde aan dat de man door verstikking om het leven is gekomen.

Zowel online als offline laten miljoenen mensen wereldwijd weten antiracistisch te zijn. Dinsdag kleurde bijna heel Instagram zwart, omdat talloze gebruikers meededen aan #BlackoutTuesday. In verschillende media verschijnen steeds meer verhalen van racisme in Nederland. Onder andere talkshow M besteedt aandacht aan het onderwerp, maar ook RTL Nieuws vroeg zich af wat men tegen racisme kan doen. Journalist Roel Maalderink ging de straat op om mensen te vragen of zij wel eens nadeel ondervinden vanwege hun huidskleur.

