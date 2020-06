‘Deeltjes hoestbui na een kwartier nog steeds aanwezig’

In het tv-programma EenVandaag stelde Daniel Bonn, hoogleraar complexe vloeistoffen, dat de druppeldeeltjes na een hoestbui nog zeker een kwartier aanwezig zijn.

„Wanneer de liftdeuren open zouden blijven staan, duurt het altijd nog zo’n twee minuten voordat die heel fijne risicodruppels uit de lucht verdwenen zijn.”

Bonn is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en adviseert niet in een lift te stappen maar de trap te nemen, als dat mogelijk is. „Een ziekenhuislift waarin coronapatiënten worden vervoerd, daar zou ik al helemaal niet in gaan staan.”

Beleid niet aangepast

Gezondheidsinstituut RIVM onderschrijft volgens hem dat de risicodruppeltjes tot besmetting leiden, maar heeft het beleid daar niet op aangepast. „Dat vind ik raar, juist omdat het RIVM als uitgangspunt ‘Better safe than sorry’ hanteert. Door zangkoren, carnaval, kerkdiensten en après-ski zijn toch een heleboel besmettingen geweest.”

Onlangs liet premier Rutte nog weten dat ook zingen en schreeuwen uit den boze zijn omdat het virus zich dan sneller kan verspreiden. „Als mensen praten, zingen of hoesten komen er altijd druppeltjes vrij. Het gevaar van die kleine druppeltjes is dat ze diep in je longen kunnen komen. Als een coronapatiënt in een lift hoest, blijft dat dus nog heel lang besmettelijk”, beaamde Bonn.

De wetenschapper adviseert om vooral buiten op het terras te gaan zitten en niet binnen. Ook geeft hij als advies thuis en op het werk ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten voor de broodnodige ventilatie. „Als de ramen op je werkplek open kunnen tenminste.”

