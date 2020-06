Trump verwijdert white power-tweet na kritiek zwarte senator

Donald Trump verwijderde een tweet waarin een aanhanger tot twee keer toe ‘white power’ roept tegen tegenstanders van de president.

Senator Tim Scott, de enige zwarte Republikein in de Senaat, zei eerder zondag dat hij de retweet van president Donald Trump van de video “beledigend” vindt. “Hier bestaat geen twijfel over, dit is onverdedigbaar, dit bericht moet hij verwijderen. Punt,” zei Scott tegen CNN.

Weinig vriendelijke woorden

In het filmpje dat Trump deelde krijgen zijn aanhangers in een betoging in de staat Florida het verbaal aan de stok met tegenstanders. Te horen en zien is dat een van de aanhangers van Trump vanaf een golfkarretje “white power” roept naar de tegenstanders. Die hebben op hun beurt weinig vriendelijke woorden over voor de aanhangers van Trump en de president zelf.

“Dank aan de geweldige mensen in Florida. De radicaal linkse niksnutten van de Democraten zullen ten onder gaan dit najaar,” schreef Trump onder de video die hij deelde.

De Republikeinse politicus Scott, die de staat South Carolina vertegenwoordigt, zei ook dat het filmpje zoveel scheldwoorden bevatte dat de president ook om die reden de beelden niet had moeten delen met zijn miljoenen volgers.

