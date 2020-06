Sacha Baron Cohen neemt conservatieve rally in de maling

Het publiek van een conservatieve rally in Washington blijkt in de maling te zijn genomen door komisch acteur Sascha Baron Cohen.

Op zondag werd pas duidelijk dat de vermomde grappenmaker Baron Cohen bleek te zijn. De 38-jarige komiek infiltreerde de menigte door zich voor te doen als een politieke commissieleider die de rally graag wilde sponsoren. Vervolgens beklom een vermomde Baren Cohen het podium om daar racistische teksten te zingen. Beelden van de zingende acteur zijn verschenen op Twitter.

Sacha Baron Cohen infiltrates far right gathering for the ultimate troll! 🤣 Liberty-1 Racism-0 Go, Borat! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/nmUOhG4dyD — Stephen (I-WI)⚘🇺🇸🇩🇪⚘ (@HelingCrew) June 28, 2020

Eigen beveiliging

De rally, genaamd Marc for Our Rights 3, werd georganiseerd door de Washington Three Percenters, een rechtse militieorganisatie. Volgens verschillende berichten op sociale media had Baren Cohen zijn eigen beveiliging ingehuurd die ervoor zorgde dat hij niet van het podium werd gehaald.

Vermomd op het podium, zong de acteur teksten over oud-president Barack Obama, Hillary Clinton, en om deze te ‘injecteren met de Wuhan-griep’, refererend naar het coronavirus. De teksten werden spontaan meegezongen door het publiek.

Baron Cohen staat bekend om zijn grappen en het in de maling nemen van andere mensen. In zijn programma Who Is America? hield hij eerder al Bernie Sanders, Roy Moore, and O.J. Simpson voor de gek.

