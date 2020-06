‘De Jonge moet verpleeghuizen dwingen meer bezoek toe te staan’

‘Coronaminister’ Hugo de Jonge moet de regels voor bezoek aan verpleeghuisbewoners zodanig versoepelen dat hun fundamentele mensenrechten weer worden gerespecteerd.

Dat schrijft mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld namens een aantal familieleden van verpleeghuisbewoners en de cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam.

Vrijheidsontneming

Volgens Zegveld, eveneens advocaat van de nabestaanden van de Molukse treinkapers, is er op dit moment sprake van „wederrechtelijke vrijheidsontneming” doordat verpleeghuizen vasthouden aan het limiteren van bezoek, zowel in aantal bezoekers en aantal bezoeken als in tijdsduur. Daarnaast mogen bewoners, ook als ze wilsbekwaam zijn, alleen onder begeleiding naar buiten en mogen ze geen bezoek in hun eigen appartement krijgen. Zegveld betoogt dat er geen wettelijke grond is om bewoners en hun familieleden zo te beperken.

Ook hoe sommige verpleeghuizen omgaan met het bezoeken van stervende bewoners is haar een doorn in het oog. Zegveld stelt dat bewoners en familieleden nu zijn overgeleverd aan de wil van de zorginstellingen, die ten onrechte schermen met „door de Staat gestelde regels.” Minister De Jonge, die zich gisteren verkiesbaar stelde voor partijleider van het CDA, moet zorgen dat de onterechte beperkingen worden losgelaten. Doet hij dat niet voor woensdag, dan spannen de familieleden en de cliëntenraad een kort geding aan tegen de Staat, zegt de advocaat.

De cliëntenraad Vondelstede vraagt om aanpassing van de bezoekregeling. Familie en bewoners hebben elkaar erg gemist. We versoepelen wekelijks en zoeken naar balans. Het is tijd dat we in Nederland ons bezinnen op de lange termijn want het virus is er nog https://t.co/jOtyMHVXbR — Amsta (@Amsta_zorg) June 19, 2020

Niet oneens

De Jonge zelf zegt zeker met Zegveld in gesprek te willen. „Omdat ik het denk ik niet oneens ben” dat er mogelijk aan grondrechten wordt getornd, zegt hij na de wekelijkse ministerraad. „Als je het hebt over inperken van grondrechten, was dit wel de meest ingrijpende maatregel. Niet meer je vader of moeder mogen bezoeken, niet meer je partner kunnen bezoeken, dat is ingrijpend. Maar er was wel een noodzaak daartoe.” Daarbij is het nu van belang dat de strenge bezoekregelingen stap voor stap worden versoepeld waar dat kan, zo besluit De Jonge.

