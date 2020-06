Spanje, lezers en Bol.com treuren om bestsellerauteur Carlos Ruiz Zafón (55)

Hij schreef onder andere Schaduw van de wind, dat 15 miljoen keer over de toonbank ging. Hij hield van Barcelona en Barcelona van hem. Lezers eren hem, met onder meer met passages uit zijn boeken, op social media.

RIP Carlos Ruiz Safón

Das ist ein echter Verlust.

Seine Bücher sind wunderbar. — Mehrzweckgöttin (@bisoux) June 19, 2020

“Alguien dijo una vez que en el momento que te paras a pensar si quieres a alguien, ya has dejado de quererle para siempre.” Carlos Ruiz Safón Descanse en paz — Queen of my self 😷 (@aquevenia) June 19, 2020

De Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón is vrijdag in zijn woonplaats Los Angeles overleden op 55-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn uitgever aan de Spaanse krant El País.

Eerbetoon

De bestsellerschrijver brak in 2001 door met zijn roman De schaduw van de wind. Volgens uitgever Editorial Planeta is De schaduw van de wind het meest succesvolle Spaanse boek ooit na de klassieker Don Quichot (1605) van Miguel de Cervantes.

Later volgden bestsellers als Gaudí in Manhattan, Het spel van de engel, De gevangene van de hemel en Het labyrint der geesten. Zafóns werk kwam in meer dan veertig landen uit. „Elk boek, elk deel dat je ziet, heeft een ziel. De ziel van degene die het heeft geschreven en de ziel van degenen die het hebben gelezen, geleefd en gedroomd”, luidt een eerbetoon van uitgever Editorial Planeta op Twitter.

Barcelona

Nos ha dejado Carlos Ruiz Zafón, el autor barcelonés que despertó la pasión por la lectura en miles de personas mientras descubrían las calles de la Barcelona más misteriosa a través de sus libros. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. pic.twitter.com/MZVcluYDHJ — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 19, 2020

Zafón, afkomstig uit Barcelona, verwerkte zijn fascinatie met zijn geboortestad veelvuldig in zijn werk. Ada Colau, de burgemeester van Barcelona, condoleert op Twitter Zafóns familie en vrienden. „De schrijver uit Barcelona die de passie voor het lezen bij duizenden mensen opwekte terwijl ze door zijn boeken de meest mysterieuze straten van Barcelona ontdekten, heeft ons verlaten”, schrijft zij. „Een van de meest wereldwijd gelezen en bewonderde Spaanse schrijvers heeft ons verlaten”, liet Spaanse premier Pedro Sánchez via Twitter weten. „Bedankt dat je ons hebt laten reizen door je verhalen.”

Nos deja uno de los autores españoles más leídos y admirados en todo el mundo. Carlos Ruiz Zafón, novelista referente de nuestra época, deja una importante huella en la literatura actual. Gracias por hacernos viajar a través de tus historias. Todo mi cariño para su familia. pic.twitter.com/iSVo5qZ6ol — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 19, 2020

De auteur, die ook werkte als scriptschrijver, werd in 2018 ziek. Hij verbleef in de Verenigde Staten om zich tegen darmkanker te laten behandelen.

Ook Bol.com staat stil bij de dood van de schrijver, wiens boeken honderdduizenden keren in hun digitale winkelmandje terechtkwamen.

De Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón is vandaag op 55-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. De auteur werd internationaal bekend toen zijn boek De schaduw van de wind uitkwam in 2001. https://t.co/w01tD1IRyY — bol.com boeken (@bol_com_boeken) June 19, 2020

Aimable man

Uitgeverij Signatuur in Amsterdam reageert bedroefd op het nieuws. „Met hem verliest de wereld een grootse verhalenverteller, die miljoenen lezers in de ban hield met zijn boeken”, zegt de uitgever in een verklaring. „Hij zal voor altijd in onze herinnering blijven als een integere, aimabele, geestige en zeer creatieve man.”

In Nederland en Vlaanderen zijn acht boeken van Zafón verschenen. Daar zijn volgens de uitgever in totaal 1,4 miljoen exemplaren van verkocht.

