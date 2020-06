Bulgaarse premier beboet na overtreden eigen coronaregels

De Bulgaarse premier Boiko Borissov is dinsdag beboet omdat hij geen mondkapje droeg in het Rilaklooster. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Hij moet ongeveer 153 euro betalen.

Gezondheidsminister Kiril Ananiev maakte maandag bekend dat het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes weer verplicht is. De afgelopen week steeg het aantal besmettingen met het coronavirus hard in Bulgarije.

Ook boete voor entourage premier

„Alle aanwezigen die geen mondkapje droegen in het klooster tijdens het bezoek van de premier worden beboet”, aldus het ministerie in een verklaring. Journalisten, fotografen en een cameraploeg die met Borissov meegingen, droegen ook geen gezichtsmasker en moeten dus ook een boete betalen.

Bulgarije is in vergelijking met andere Europese landen niet zwaar getroffen door het virus en was al begonnen met het versoepelen van de maatregelen. Dat pakte verkeerd uit. Vorige week werden 606 besmettingen gemeld, het hoogste wekelijkse aantal tot nu toe. Daarop werd besloten een aantal maatregelen opnieuw in te voeren.

Ruim 200 doden

In Bulgarije – een land met ruim 7 miljoen inwoners – zijn er volgens de officieel naar buiten gebrachte cijfers 3984 besmettingen vastgesteld en 207 doden geregistreerd.

