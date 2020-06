‘Akwasi blijft twee weken uit de media na alle ophef’

De veelbesproken rapper Akwasi trekt zich voorlopig terug uit het racismedebat. De voorbije weken kwam hij als prominent gezicht van de Black Lives Matter-demonstraties veelvuldig in het nieuws.

Akwasi zou vandaag te gast zijn in de podcast The GYGS van mediaondernemer Yves Gijrath. Volgens Gijrath had de rapper afgezegd, omdat hij even zijn rust wil pakken na een korte, maar zeer hectische fase. Dit zou hij vooral doen op aandringen van zijn manager. Die zou hem verboden hebben om de komende twee weken de media op te zoeken. Gijrath sprak Akwasi wel telefonisch buiten de uitzending en heeft daar zijn informatie vandaan. „Ik merkte ook de pijn, dat hij publiekelijk door de mensen wordt uitgekotst en door anderen weer geëerd”, aldus Gijrath.

In zijn gezicht trappen

Vooral de uitspraken op de Dam van Akwasi over Zwarte Piet zorgden voor veel tumult. Vooral één uitspraak ging volgens velen een stap te ver. „Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht”, zo sprak hij vorige week maandag. Het leidde ertoe dat er zelf aangifte tegen hem is gedaan. Iets waar het Openbaar Ministerie nu onderzoek naar doet.

Bij Beau verdedigde hij zich deze week tegen de aantijgingen. „Woordkunstenaars spelen met woorden, spelen met zinnen. Met metaforen, met homerische vergelijkingen, woordspelingen.” Het trappen zou volgens hem dan ook een verwijzing zijn naar de naam van de organisatie Kick Out Zwarte Piet.

Op Twitter gooide hij het over een iets andere boeg. „Lieve mensen, ik weet dat het veel fijner is om het over mij te hebben dan over racisme. De hamvraag is echter, wat nu?”

lieve mensen, ik weet dat het veel fijner is om het over mij te hebben dan over racisme. de hamvraag is echter, wat nu? — A K W A S I (@Antonkarel) June 9, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.