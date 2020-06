Rutte: ‘Erkennen dat onze geschiedenis plussen en minnen heeft’

Premier Mark Rutte vindt dat mensen met elkaar in gesprek moeten over omstreden zaken in de geschiedenis in plaats van beelden te bekladden. Daarmee reageert hij op de momenteel mondiaal – en ook in Nederland zeer – aanwezige Black Lives Matter-beweging.

„We moeten erkennen dat onze geschiedenis onze geschiedenis is en daarin zitten allemaal plussen en minnen. En als bepaalde beelden herinneringen oproepen of refereren aan delen van onze geschiedenis waar we nu misschien minder trots op zijn, dat moet je dát met elkaar bespreken”, zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Gooi het in het IJsselmeer

Rutte vindt het beter om deze verschillende aspecten te benoemen en uit te leggen, zoals nu al gebeurt in musea en andere plekken. „Je kunt niet de geschiedenis wegwerken. Je kunt niet zeggen, haal het beeld weg, gooi het in het IJsselmeer en dan bestaat die geschiedenis niet meer. Erken die geschiedenis en praat er met elkaar over”, zei Rutte. De premier reageerde op activisten die de afgelopen dagen op verschillende plekken onder meer standbeelden hebben beklad.

Verder denkt Rutte dat het een goed idee zou zijn om bij standbeelden die ter discussie staan uitleg te geven. Hij gaf als voorbeeld het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Daarop lees je zowel dat hij een „visionair bestuurder” was, als dat hij „strafexpedities heeft uitgevoerd en daarmee verantwoordelijk is voor duizenden doden op de Banda-eilanden.” Dat verschaft volgens Rutte de nodige duidelijkheid. „Ik denk dat het goed is dat die verschillende aspecten worden benoemd”, aldus de premier, die zelf geschiedenis studeerde.

