Beveiliging Harry en Meghan kost 8000 euro per dag

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn per dag een slordige 7000 pond (zo’n 8000 euro) kwijt aan beveiligingskosten. Dat zeggen bronnen tegen de Britse tabloit Sunday Mirror.

De beveiliging zou in handen zijn van een bedrijf uit het topsegment van de sector dat ook bijvoorbeeld Jeff Bezos, de topman van Amazon, en acteurs als Tom Hanks en Jennifer Lawrence beveiligt.

Ronald Reagan

Het zou gaan om het bedrijf GDBA dat geleid wordt door een oud-beveiligingsmedewerker van president Ronald Reagan. Volgens de bronnen hebben Harry en Meghan veel vertrouwen in deze Gavin De Becker.

‘Geheime dienst voor beroemdheden’

De Becker wordt regelmatig ingehuurd door bekende Hollywoodstrerren. Michael J. Fox noemt GDBA „de geheime dienst voor beroemdheden”. Verder vertrouwen Madonna, Cher en Barbra Streisand op de diensten van De Becker. Die kan naar verluidt ook goed opschieten met Oprah Winfrey.

Het is onduidelijk wie de rekening voor de beveiliging betaalt. Daar is al maanden veel over te doen. Vrienden van het stel zeiden eerder dat Harry en Meghan de beveiliging uit eigen zak zullen betalen.

