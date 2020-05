Belangrijke zaken over verplichte mondkapjes in het OV

Vanaf 1 juni rijdt het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling. Dat betekent echter niet dat alles in de bus, trein, tram of metro weer terug naar het oude is. Denk aan een mondkapje!

Vanwege de versoepelingen die aangekondigd zijn, zoals de mogelijkheid voor horecagelegenheden om weer gasten te ontvangen, ligt het ook in de lijn der verwachting dat er meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Om dat op een zo veilig mogelijk te laten gebeuren, ben je als passagier verplicht een mondkapje te dragen. Daar zitten nog wel nog een aantal belangrijke aanvullende nuances aan.

Geen excuus voor vergeten mondkapje

Je mondkapje vergeten is geen optie. Hoe per ongeluk het ook kan zijn dat je geen mondkapje bij je hebt, zonder dat mondkapje kom je de bus, trein, tram of metro simpelweg niet in. Als het je wel lukt om binnen te komen, loop je het risico dat andere passagiers hard hun best zullen doen om jou zo snel mogelijk uit het voertuig te krijgen. Logisch, want jij breekt de regels waar de rest zich wel aan houdt en vergroot voor zowel jezelf als anderen het risico op een coronabesmetting.

Geen medisch mondkapje

Medische mondkapjes zijn bedoeld voor medische doeleinden. Dat wil zeggen: voor gebruik door medische professionals en in ziekenhuizen. Als gewone burger word jij geacht niet aan zulke mondkapjes te kunnen komen. Daarom zijn stoffen mondkapjes de meest gangbare optie voor gewone burgers. Deze bieden, mits correct gemaakt, voldoende bescherming in het openbaar vervoer om passagiers veilig te kunnen laten reizen.

Zelf een mondkapje maken

Je kunt een stoffen mondkapje zelf maken. Hiervoor komt de overheid met instructies. Het is niet voldoende om gewoon een zakdoek of sjaal voor je mond en neus te doen. Deze sluiten onvoldoende aan op het gezicht en zijn meestal ook te dun, waardoor de kans op het verspreiden van het coronavirus en het besmet raken niet voldoende verkleind worden om reizen met het openbaar vervoer verantwoord te maken.

Mondkapjes bedrukken

Om zeker te weten dat je een goed stoffen mondkapje hebt, kun je ze natuurlijk ook gewoon kopen. Er bestaat een ruim aanbod met verschillende ontwerpen die het dragen van zo’n mondkapje net een stukje plezieriger maken. Je kunt als je een leuk idee hebt ook mondkapjes bedrukken met je eigen design. Een goed idee kan wellicht zelfs nog een handeltje in leuke stoffen mondkapjes opleveren.

Verschonen is verplicht

Elk reis in het openbaar vervoer vereist een schoon mondkapje. Dat betekent dat je de gelegenheid moet hebben om tussen reizen door je mondkapje goed te wassen. In de praktijk moet je vaak heen en terug en is die mogelijk er tussentijds niet. Het enige alternatief wat je dan hebt, is om voor meerdere mondkapjes te zorgen, zodat je zowel voor je heenreis als terugreis een schoon mondkapje hebt. Eenmaal thuis moet je niet vergeten om je mondkapjes in de was te doen. Om te voorkomen dat je jezelf gaat ‘waterboarden’ met je eigen mondkapje, moeten ze ook op tijd weer droog zijn voor het volgende gebruik.

Zo min mogelijk afzetten

Het lijkt een open deur die ingetrapt wordt, maar het Rijk ‘adviseert’ ook om je mondkapje wanneer je in het openbaar vervoer bent zo min mogelijk af te zetten. Voor jouw eigen veiligheid en die van anderen zet je hem bij voorkeur helemaal níet af wanneer je de ruimte deelt met andere mensen waar je niet mee samenwoont. Natuurlijk kan een mondkapje op een gegeven moment oncomfortabel gaan zitten of beslaat je bril erdoor, maar dat helaas de prijs die we betalen voor het onder de huidige omstandigheden toch kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Zo steriel mogelijk bewaren

Wanneer je gebruik maakt van herbruikbare mondkapjes, is het zaak om deze zo steriel mogelijk te bewaren. Dat betekent dat je ze het liefste niet onnodig blootstelt aan de lucht. Je kunt bijvoorbeeld een afgesloten zakje gebruiken om je mondkapje in te bewaren. Dit is in het bijzonder van belang wanneer je meerdere mondkapjes meeneemt onderweg, om dat je vaker dan één keer met het openbaar vervoer moet reizen voordat je de kans hebt om je mondkapje te wassen. Vaak is een boterhamzakje – mits volledig intact – groot en veilig genoeg om je mondkapje in te bewaren.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.