Instagram wil influencers helpen makkelijker geld te verdienen

Instagram zegt influencers te willen helpen om makkelijker geld te verdienen via het platform. Met die reden stelde het bedrijf afgelopen woensdag een aantal nieuwe functies beschikbaar.

Verdienmodellen

Zo wordt het daarmee mogelijk om advertenties te vertonen in IGTV-video’s, kunnen fans digitale badges kopen via Instagram Live om de maker te steunen en kunnen er spullen worden verkocht via Instagram Shopping. Ook wordt de functie ‘Brand Collabs Manager’ uitgebreid. Daarmee wordt het influencers makkelijker gemaakt om in samenwerking met bedrijven een gesponsorde campagne uit te werken.

Het is voor het eerst dat Instagram zich actief bemoeit met de verdienmodellen van influencers, meldt Het Laatste Nieuws. Voorheen waren influencers dan ook vrij om hun eigen deals met merken te sluiten, zolang ze zich maar hielden aan de regels van het platform.

Betere mogelijkheden

Influencers worden betaald door de klant, zij ontvangen dus geen percentage van Instagram. Toch liet een rapport van Digiday zien dat er twijfels waren over de tools van IGTV, dat zou teveel gelijkenissen hebben met YouTube en TikTok, maar dan zonder de voordelen die wel worden geboden door genoemde platforms.

Instagram zegt nu hoop te houden dat het platform influencers betere mogelijkheden kan bieden.

