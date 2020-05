Politie pakt ‘opruier’ op van anti-lockdowndemonstratie

Niet iedereen in Nederland legt zich neer bij de coronamaatregelen. In Eindhoven heeft de politie zaterdagmiddag een demonstrant opgepakt voorafgaand aan een anti-lockdowndemonstratie.

Dit gebeurde zaterdagochtend in Limburg op last van het Openbaar Ministerie. De politie verdenkt de man van opruiend gedrag.

60 man aanwezig bij demonstratie tegen corona-lockdown

Op het 18 septemberplein in Eindhoven demonstreren zaterdagmiddag zo’n zestig mensen tegen de coronaregels. Ze hadden vergunning voor een demonstratie van maximaal dertig mensen. Dat aantal werd niet lang na 12.00 uur al overschreden. De actievoerders van de groep ‘Demonstratie van het Volk’ eisen behoud van grondrechten en vrijheid. Deze wordt hen nu systematisch afgenomen, menen de demonstranten.

Demonstratie verloopt rustig, politie hoeft niet in te grijpen

De demonstratie verloopt rustig. Via beelden op social media platformen als Instagram en Twitter is te zien dat het een kleine demonstratie is. De politie is aanwezig, maar heeft nog niet ingegrepen. Het plein maakt deel uit van het winkelcentrum van Eindhoven. Hier is het op zaterdagmiddag vaak erg druk.

mensen, een stuk of 20, demonstreren tegen fake nieuws in #eindhoven en oa tegen de, volgens hen te commerciële, zorg. 1 iemand (s) preekt de andere 19 nemen het op om t later waarschijnlijk te verspreiden als ‘grootse demonstratie’. Malloten ziijn het, ook daar is zorg voor. pic.twitter.com/YjGmR2g1Wh — Kinguav (@Kinguav) May 23, 2020

De actievoerders zijn het niet eens met de coronaregels en willen onder meer opheffing van de anderhalf meterregel. De deelnemers komen vooral uit Brabant en Limburg. Enkele van hen omhelsden elkaar en maakten een dansje met elkaar. Ook gaven sommigen elkaar een hand als begroeting.

De demonstratie is een opmaat naar een grotere manifestatie tegen de lockdown op 30 mei in Den Haag.

Eerder in mei kwamen in Berlijn duizenden op de been in een demonstratie tegen coronamaatregelen.

