Jongen (17) neergestoken op station Rotterdam Centraal

In het metrostation van Rotterdam Centraal is vrijdagavond rond 22.00 uur een jongen van 17 jaar neergestoken. De jongen was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De politie wist al snel twee verdachten aan te houden, twee meiden van 17 en 18 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Een korte tijd later meldde een derde verdachte, een jongen van 17 jaar, zich bij de politie. Ook hij is aangehouden en vastgezet.

Snelle aanhoudingen na incident neergestoken jongen

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor de steekpartij was.

Snelle aanhoudingen na steekincident #Stationslein #Rotterdam. Politieagenten hielden drie verdachten 17 (2x) en 18 jaar aan. https://t.co/tZpIsP3QZg — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) May 23, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.