De clubs in Spanje gaan open en dat ziet er zo uit

Er verschijnen langzaam steeds meer stippen aan de horizon. Frankrijk gaat van het slot. België opent grenzen voor familiebezoek en een tripje naar en clubs hoppen in Spanje lijkt niet langer onmogelijk.

In Spanje gaan de clubs weer open. Mocht je een dansje willen wagen, dan kan dat. Het zal alleen niet op de manier gaan zoals je bent gewend. Zo wordt er bijvoorbeeld geen cash meer aangenomen, mogen DJ’s geen mensen in hun booth hebben en moet je jas in een beschermhoes worden opgehangen.

Mondkapjes in clubs in Spanje

Mensen die graag een dansje wagen, moeten dat straks in hun persoonlijke dansvierkantje doen. Er wordt daarnaast aangeraden een mondkapje te dragen. Vooral voor het personeel is dat van belang, zegt de organisatie Nightlife Spain volgens The Mirror. Half juni moeten de clubs in het Zuid-Europese land weer open gaan. „We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de gasten”, zegt een woordvoerder.

Bij de bar zul je hoogstwaarschijnlijk een scherm tussen het barpersoneel en de gasten treffen. Vanwege hygiëne krijg je altijd een rietje bij je drankje, zodat niemand aan het glas hoeft te zitten met zijn of haar lippen. Daarnaast is er een streng toiletbeleid om te voorkomen dat daar teveel mensen bij elkaar zijn. Overigens is er wel slecht nieuws als je hoopte een club op Ibiza te bezoeken: de overheid zegt nog niet klaar te zijn om de clubs op het eiland weer open te laten gaan.

Goed nieuws in Berlijn en Litouwen

Vanuit Berlijn is er goed nieuws: vanaf juni zijn concerten voor 500 mensen in de buitenlucht weer toegestaan. Vanaf juli moet dat limiet naar 1000 bezoekers gaan. Dat schrijft Festivalinfo. Of dat in de rest van Duitsland het geval gaat zijn, is nog onduidelijk.

Litouwen verandert komende maandag in een enorm festivalterrein. Om de burgers te bedanken voor het naleven van de regels, organiseert de overheid een festival. Om vijf uur ‘s middags spelen zo’n 400 muziekgroepen – van pop tot klassiek – door het hele land op de daken van overheidsgebouwen, in parken en op pleinen. De concerten duren een kwartier.

