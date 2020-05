Overheid betaalde ook privé-inrichting paleis Huis ten Bosch

De overheid heeft alle kosten op zich genomen voor de verbouwing paleis Huis ten Bosch. Daaronder valt ook dit inrichting van de privévertrekken van de koning. Dat blijkt uit speurwerk van het NRC Handelsblad.

Hoewel de koning een behoorlijk budget krijgt om zijn privévertrekken in te richten, heeft hij geen cent zelf hoeven te betalen. Koning Willem-Alexander ontvangt namelijk vijf miljoen euro op jaarbasis die onder andere bedoeld zijn voor dit soort uitgaven.

63,1 miljoen euro

De totale kosten van de verbouwing bedraagden 63,1 miljoen euro. Daarom deed de krant een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het NRC Handelsblad vroeg aan het departement hoeveel de overheid bijdroeg aan de inrichting van het woongedeelte van het paleis. Tot 2008 werden interieurkosten expliciet genoemd als onderdeel van deze vergoeding. Inmiddels geldt dit bedrag als een ongespecificeerde ‘lumpsum’ voor allerhande koninklijke uitgaven.

Het ministerie weigerde om twee redenen het Wob-verzoek te honoreren. Ten eerste om de „persoonlijke levenssfeer” van de koning te beschermen. En ten tweede omdat nooit apart is bijgehouden wat de privévertrekken van de koning hebben gekost. De renovatie en inrichting van Huis ten Bosch, schrijft het ministerie, waren „één project” waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende ruimtes in het paleis.

Verbouwing Paleis Huis ten Bosch

De verbouwing van Paleis Huis ten Bosch duurde jaren, alvorens het project in 2019 werd opgeleverd. Volgens het ministerie had de koning voor de inrichting van zijn ambtswoning „enige keuzevrijheid.” „Te denken valt aan de keuze voor stoffering, verlichting, betegeling en bijvoorbeeld sanitair.”

