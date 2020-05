Stam na Feyenoord-debacle aan de slag in Amerika

Jaap Stam heeft een contract getekend bij het Amerikaanse FC Cincinnati, waar hij als manager de opvolger van Ron Jans wordt. De meldt de voetbalclub op zijn website. Het is zijn eerste klus sinds hij afgelopen oktober vertrok bij Feyenoord.

Voor Stam ligt in Cincinnati een contract voor anderhalf jaar klaar, met een optie op nog een seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de 47-jarige trainer uit Kampen naar de VS kan vliegen. De Amerikaanse competitie MLS ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en het is onbekend wanneer er daar weer gevoetbald kan worden. Hij wordt na de hervatting de tweede actieve Nederlandse trainer in de Amerikaanse competitie. Frank de Boer is al langer actief bij Atlanta United.

Droom voor Stam

„Het is voor mij een droom voor een club als FC Cincinnati in de Verenigde Staten te werken”, vertelt Stam. „Ik heb altijd van Amerika gehouden. Ook de mentaliteit van de mensen spreekt me erg aan. Ze proberen vaak echt iets te bereiken. Het is voor mij een grote uitdaging om het hier goed te gaan doen.”

„We zijn blij dat Jaap Stam hier hoofdtrainer is geworden”, reageert de Nederlandse algemeen manager Gerard Nijkamp. „Hij heeft veel ervaring als spelers bij de meest succesvolle clubs van de wereld. Jaap heeft zich ook als trainer bewezen. Ik weet zeker dat hij ons naar een nieuwe fase kan leiden. Naar veel nieuwe successen en een nieuw stadion. Hij zal ook onze spelers beter maken.”

Reading

Voor Stam is het de tweede klus als hoofdtrainer in het buitenland, nadat hij ook al het Engelse Reading onder zijn hoede had. In zijn eerste jaar promoveerde de club bijna naar de Premier League, maar de tweede jaargang was een stuk minder succesvol, waarna hij ontslagen werd.

Een klein jaar later stapte hij in bij PEC Zwolle, waarna hij alweer snel vertrok naar Feyenoord. De avontuur werd allesbehalve een succes. Uiteindelijk hield hij na een 4-0 oorwassing bij aartrivaal Ajax de eer aan zichzelf.

Ron Jans

Ron Jans verliet FC Cincinnati afgelopen februari. Hij nam ontslag vanwege alle ophef die was ontstaan nadat hij het racistische woord ‘nigger’ had meegezongen met een rapnummer. Yoann Damet werd destijds aangesteld als interim-trainer, maar vanwege het coronavirus heeft hij weinig hoeven te doen.

