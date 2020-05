Aantal coronapatiënten op intensive care gedaald tot 255

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, blijft maar dalen. Volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding liggen er momenteel 255 mensen met het coronavirus op de intensive care van de ziekenhuizen.

Dat zijn er twintig minder dan afgelopen woensdag, toen het aantal nog op 275 stond. Daarmee is het coronavirus op dit moment verantwoordelijk voor ruim een derde van het totaalaantal patiënten op de intensive care. Er liggen namelijk 541 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er vijftien meer dan woensdag.

De ontwikkelingen zijn zeer positief, zo benadrukt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, tegenover De Telegraaf. „Als de daling in dit tempo doorzet is de verwachting dat we aanstaande maandag, twee weken na het versoepelen van de maatregelen, rond de 175 Covid-patiënten op de ic zitten. De daarmee ontstane ruimte is nodig voor het hervatten van de andere zorg.”

Overledenen

Niet alleen de andere coronacijfers op de intensive care vormen een dalende trend. Zo zijn er donderdag 27 mensen overleden aan het coronavirus. Daarmee zijn er iets minder doden gemeld in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dan een dag geleden. Woensdag waren er 33 overledenen. Verder werden 13 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het aantal ziekenhuisopname lag woensdag op 14.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 44.700. Dat zijn er 253 meer dan op dinsdag. Dat betekent wel dat er flink wat meer nieuwe besmettingen zijn geregistreerd dan woensdag, toen waren dat er 198.

