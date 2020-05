Ollongren over mogelijk uitstel verkiezingen: ‘Met elk scenario rekening houden’

Minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Kajsa Ollongren sluit nog steeds niet uit dat de verkiezingen van maart volgend jaar door het coronavirus moeten worden uitgesteld.

Dat wil ze liever niet, maar „het is verstandig om met alle scenario’s rekening te houden”, zei de D66-bewindsvrouw zondagmorgen in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Ophef over brief aan Kamer

Ollongren reageerde op de ophef die is ontstaan over een brief die ze afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin geeft de minister aan dat het kabinet gaat onderzoeken wat de scenario’s zijn voor de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. „Ik zeg in de brief niet dat ik de verkiezingen uit wil stellen. Ik geef aan dat we met alles rekening moeten houden. We weten zeker dat we dan nog met beperkingen zullen leven. Dat betekent bijvoorbeeld stembureaus anders inrichten, met grote gevolgen voor gemeenten. Het is mijn verantwoordelijkheid om daarover na te denken.”

‘Onder geen beding akkoord’

Er kwam de nodige kritiek op het nieuws over mogelijk uitstel, onder meer van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hij is woest op het feit dat het kabinet ‘überhaupt overweegt om de verkiezingen te annuleren en tot nader order uit te stellen’. Hij zegt daar ‘onder geen beding mee akkoord te gaan’. Ollongren: „Ik nodig hem, net als ieder ander, uit om de brief te lezen. Dan zal hij mijn oproep misschien begrijpen.”

De woede gold niet alleen voor Baudet, zo ongeveer de hele oppositie was en is boos. PVV-leider Geert Wilders twitterde in hoofdletters dat er wat hem betreft geen uitstel van de verkiezingen komt en ook de nieuwe partij van Henk Krol is kritisch. „Mensen moeten hun stem kunnen laten horen, juist in een crisis”, is de mening van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

De Verenigde Staten hebben overigens een groter (of sneller) probleem dan de Nederlandse politiek. Daar staan de presidentsverkiezingen al in november gepland.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.