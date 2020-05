Metronieuws.nl is vernieuwd

We vonden het hoog tijd om onze website Metronieuws.nl een restyling te geven. Onze vernieuwde site is overzichtelijker en ruimer opgezet.

Nu de printeditie van Metro is gestopt, hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan onze vernieuwde site. De ‘look & feel’ is opgefrist met aangepaste kleuren en vormgevingselementen, wat zorgt voor nog vriendelijker gebruik op je mobiele telefoon, maar ook op de desktop en tablet.

Met de twee topstory’s bovenaan de homepage ben je in een oogopslag op de hoogte van het laatste nieuws. Via de aangepaste menubalk bovenin kun je gemakkelijk switchen naar een van de Metropijlers. Ook is er meer ruimte voor uitgelichte verhalen, de horoscoop, sudoku en kortingscodes.

Uiteraard blijven we nieuws brengen dat verbazing, verwondering, vertedering wekt of een glimlach losmaakt.

Heb je suggesties of wil je iets kwijt over onze nieuwe website? Laat het ons weten via Facebook, Twitter, Instagram of hieronder via ‘Foutje gezien’.

