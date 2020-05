Het bier in Mexico is op, tientallen mensen overlijden door illegale drank

In Mexico zijn sinds eind april tientallen mensen overleden omdat ze illegale drank hadden gedronken. Dat meldt persbureau AFP.

Volgens de Mexicaanse autoriteiten is het een gevolg van het tekort aan alcohol tijdens de coronacrisis. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is er in Mexico namelijk een groot tekort aan alcoholische dranken.

Fabrieken gesloten

Vanwege de lockdown moesten fabrieken die sterke drank of bier maken, net als alle andere niet-essentiële bedrijven, hun deuren sluiten. In grote delen van het land is er daarom bijna geen bier of andere drank meer te krijgen.

Bendes maken dankbaar gebruik van het tekort aan alcoholische dranken door zelf drank te maken en dit vervolgens te verkopen. In deze zelfgemaakte (vaak sterke) drank zit onder andere methanol, een soort alcohol die in niet-dodelijke doseringen al tot blindheid kan leiden en schade aan de lever kan veroorzaken. Normaal gesproken zit er in alcoholische dranken ethanol in plaats van methanol.

Illegale alcohol

In de staat Jalisco zijn er zeker 121 mensen overleden door het drinken van de zogenaamde ‘moonshine’ en in de regio Puebla worden tot nu toe 53 sterfgevallen gelinkt aan het drinken van de illegale alcohol. Ook in andere staten van Mexico zijn mensen overleden na het drinken van zelfgemaakte drank.

