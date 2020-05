Lente 2020 wordt het zonnigste voorjaar allertijden

Al is het voor iedereen vooral een vreselijke en gekke lente geweest, het huidige voorjaar gaat wel de boeken in als de zonnigste lente allertijden.

Het record uit 2011 – 713 uur zon – wordt maandag verbroken, meldt weerorganisatie Weeronline. De zon is deze lente extreem veel te zien. Het aantal zonuren komt gemiddeld over het land uiteindelijk uit op meer dan 760 uur tegen 517 normaal. Recordjaar 2011 wordt daarmee van de troon gestoten. Toen scheen de zon in maart, april en mei in zoals gemeld totaal 713 uur.

Normaal 432 uur zon

Tot en met 21 mei scheen de zon gemiddeld over het land 692 uur en daarmee is het sowieso de zonnigste lente tot nu toe. Normaal schijnt de zon van 1 maart tot en met 21 mei 432 uur.

Hemelvaartsdag was een dag van ‘een en al zonnestraal’. Dat bleek in parken en aan het water. De politie en boa’s grepen op meerdere plaatsen in ons land in, omdat zonneaanbidders zich niet goed aan de coronamaatregelen hielden. Het werd simpelweg te druk.

Record breken lukt gemakkelijk

Om het lente-record van 713 uur uit 2011 te breken moet de zon de komende tien dagen gemiddeld iets meer dan twee uur per dag schijnen. Dat lukt gemakkelijk, want de verwachting is dat de zon de rest van de maand gemiddeld 7 tot 8 uur per dag schijnt. Het aantal zonuren zal in Nederland verder oplopen naar ruim 760 uur.

Maart was met gemiddeld 195 uur zon tegen normaal 121 uur al een zeer zonnige maand. De eerste lentemaand was goed voor een derde plaats in de ranglijst sinds begin vorige eeuw. Ook in april scheen de zon volop en was zelfs recordzonnig met 287 uur zon tegen normaal 173 uur.

Topnotering mei verwacht

Ook deze meimaand schijnt de zon eerder wel dan niet. Tot en met 21 mei scheen de zon gemiddeld 210 uur en daarmee staat mei 2020 al in de top vier van zonnigste maanden. De verwachting is dat ook deze maand een topnotering krijgt.

Oppassen voor verbranden

De zon schijnt bijna dagelijks uitbundig en de zonkracht is in deze tijd van het jaar hoog. Met een UV-index van 6 tot 7 kan de onbeschermde huid na 10 tot 15 minuten verbranden.

