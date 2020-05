Vooral veel spugen naar agenten: OM telt 207 coronamisdrijven

Het Openbaar Ministerie heeft in twee maanden 207 misdrijven in behandeling genomen die verband houden met het coronavirus.

Het gaat vooral om hoesten of spugen richting agenten en andere mensen met een publieke taak, zoals bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) of zorgmedewerkers. De verdachten beweerden in die gevallen besmet te zijn met het coronavirus.

Spugen op agenten

Daarnaast zijn de afgelopen weken 7400 strafbeschikkingen opgelegd wegens overtredingen van de regionale noodverordeningen, bijvoorbeeld omdat mensen zich niet hielden aan afstandsregels, zich bevonden in een verboden gebied of omdat zij andere beperkende maatregelen niet naleefden.

76 van de coronagerelateerde misdrijfzaken waren gericht tegen politieagenten. In 34 gevallen ging het om andere beroepsbeoefenaren, zoals boa’s of medewerkers van een ziekenhuis. Verder werden zes zaken in het openbaar vervoer in behandeling genomen, aldus het OM in een overzicht. In de meeste gevallen gaat het om bedreiging, in sommige gevallen ook om geweld. In 19 zaken hoestten of spuugden verdachten van winkeldiefstal in de richting van winkelpersoneel.

Dagvaarding

Volgens het OM zijn 164 verdachten gedagvaard en zijn zij voor de (snel)rechter verschenen of moeten ze daar binnenkort verschijnen.

Zeven verdachten zijn via een OM-strafbeschikking akkoord gegaan met een boete of een taakstraf. Negentien zaken zijn geseponeerd, meestal omdat er niet genoeg bewijs was. In de resterende zeventien zaken moet het OM nog een vervolgingsbeslissing nemen.

Tot en met 10 mei zijn circa 18.200 coronaovertredingen bij het OM gemeld. De processen-verbaal worden eerst door het OM beoordeeld, alvorens een strafbeschikking in de vorm van een geldboete wordt opgelegd. Van dat aantal zijn circa 7.400 strafbeschikkingen uitgevaardigd. De rest moet nog worden beoordeeld of de processen-verbaal moeten nog worden aangevuld of verduidelijkt.

Jongeren

Bij 70 overtredingen, bestraft met een geldboete van 390 euro voor volwassenen, is verzet aangetekend. Deze zaken worden aan de rechter voorgelegd, tenzij de officier van justitie besluit de zaak in te trekken.

Bij jongeren die zich na een waarschuwing niet aan de noodverordening hielden, wordt volgens het OM waar mogelijk gekozen voor een HALT-afdoening.

