Politie houdt mensen weg van stranden en te drukke parken

Niet alleen is het de eerste officiële zomerdag, ook is het Hemelvaart. De combinatie van het lekkere weer en de vrije dag zorgt voor enorme drukte in bijvoorbeeld de parken en stranden.

Het advies om de drukte te mijden, blijkt niet overal even goed te werken. In Amsterdam is het te druk op sommige plekken naar mening van de autoriteiten. In diverse parken in de hoofdstad zijn er door de politie mensen weggestuurd. Onder andere in het park Somerlust was het te druk en worden er mensen weggestuurd.

Ingangen parken op slot

In het Vondelpark zijn alleen nog de twee hoofdingangen open, waarbij er altijd mensen het park uit moeten voordat er nieuwe bezoekers in mogen. Het Marineterrein gaat zelfs helemaal op slot. „De deuren gaan straks dicht”, zo vertelt een woordvoerder van de gemeente tegenover De Telegraaf.

Amsterdam is niet de enige plek waar er ingegrepen is. Zo staan er op de toegangswegen richting een aantal stranden grote files. Verschillende kustplaatsen hebben de toegangswegen richting het strand afgesloten. De veiligheidsregio van Zeeland heeft een oproep gedaan om helemaal niet meer richting het strand te komen.

De toegangswegen naar het strand van Scheveningen zijn niet afgesloten, maar het was wel aan de drukke kant. Toch kon de anderhalve meter afstand goed in acht worden genomen. „Ben je van plan om naar het strand te gaan? Houd dan altijd anderhalve meter afstand tot anderen. Vermijd drukke gebieden en keer om indien nodig. Alleen samen krijgen wij corona onder controle”, riep de politie van Scheveningen op.

Creatief met cirkels

In Rotterdam zagen ze de drukteproblemen op deze dag al aankomen en dus heeft de gemeente daar wat op bedacht. In de parken zijn er op het gras witte cirkels getekend. Bezoekers is gevraagd plaats te nemen in de cirkels. De gemeente hoopt op deze manier de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.