Het wordt weer wat drukker met werken op kantoor

Meer mensen gaan weer naar hun werk, in plaats van thuis in versleten joggingbroek aan de arbeid te gaan.

Vorige week vrijdag waren er de meeste mensen op de zaak sinds Nederland half maart massaal thuis ging werken. Dat blijkt uit cijfers van Google. Die heeft locatiegegevens geanalyseerd van gebruikers met mobiele apparaten als smartphones.

Terugkeer naar kantoor toen de scholen open gingen

Vorige week vrijdag waren nog altijd 35 procent minder mensen op hun werk dan gebruikelijk was in de eerste vijf weken van dit jaar. Maar het was wel het drukst op kantoor sinds de scholen half maart werden gesloten en de regering mensen opriep om waar mogelijk thuis te werken. Sinds vorige week maandag is al te zien dat meer mensen naar hun werk gaan. Op die dag gingen de basisscholen gedeeltelijk weer open.

Logischerwijs waren er juist weer minder mensen thuis te vinden. Nog steeds waren 13 procent meer mensen thuis dan gebruikelijk, maar sinds het begin van de coronacrisis was het op een werkdag niet zo rustig thuis.

Iets meer mensen in het ov

Mensen maken ook weer meer gebruik van het openbaar vervoer. Deze woensdag checkten voor het eerst weer meer dan een miljoen mensen in met hun ov-chipkaart, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en ov-chipkaartbedrijf Translink. Dat is nog steeds vier keer minder dan op een vergelijkbare dag een jaar eerder. Verschillende vervoersbedrijven hebben hun dienstregeling recentelijk weer uitgebreid.

Thuiswerken levert geld op

Overigens is al het thuiswerk dat veel mensen doen best goed voor je spaarpot, schreef Metro al. Van alle prijzig bakjes koffie die je tijdens de treinreis naar binnen slurpt tot die net iets te prijzige dagelijkse lunches uit de bedrijfskantine… je bespaart het allemaal.

Thuiswerken normaal

D66 en GroenLinks sloegen de handen onlangs ineen om van thuiswerken een wettelijk recht te maken. De partijen bereiden daartoe een initiatiefwet in de Tweede Kamer. Hoewel er op dit moment dus weer meer mensen naar kantoor gaan, vinden de coalitie- en oppositiepartij dat het veel normaler moet worden om een deel van de tijd thuis te werken.

