Dodental coronavirus stijgt met 5 naar 5956, 8 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5956. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vijf nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn acht nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee het totale aantal stijgt naar 11.735.

Besmettingen

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 185 naar 46.442. Dat zijn er meer dan zaterdag toen er 131 nieuwe besmettingen werden geteld.

Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Gegevens over sterfgevallen en ziekenhuisopnames van patiënten worden soms ook later gemeld. Het werkelijke aantal coronadoden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

