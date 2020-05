Vijf maanden oude baby overleeft corona na ruim een maand coma

Een vijf maanden oude baby uit Brazilië, die ruim een maand in coma lag, is genezen van het coronavirus. Na 54 dagen in het ziekenhuis in Rio de Janairo, is Dom genezen verklaard en mag hij naar huis.

Het vijf maanden oude jongetje werd vermoedelijk besmet door een van zijn familieleden toen het gezin daar op bezoek was, maar helemaal zeker is dat niet. „Mijn vrouw hoorde een vreemd geluid aan het eind van zijn ademhaling” vertelt de vader, Wagner Andrade aan CNN. „We hebben contact opgenomen met een aantal dokters en een van hen vroeg ons om een video te sturen. Nadat de dokter de beelden zag, vroeg ze ons met spoed naar het ziekenhuis te gaan.”

Bacteriële infectie

Dat Dom besmet was met het coronavirus was niet meteen duidelijk. „Hij had moeite met ademen waardoor de dokters dachten dat hij een bacteriële infectie had”, vertelt Andrade. „Maar de medicijnen werkten niet en zijn conditie verslechterde. Mijn vrouw en ik besloten om hem naar een ander ziekenhuis te brengen en daar werd hij getest. Het was het coronavirus.”

Wonder

Op 14 juni wordt Dom een half jaar oud en dat mag hij thuis met zijn dolgelukkige ouders vieren. Volgens Andrade en zijn vrouw is het een wonder dat Dom genezen is. „Eerst was ik opgelucht, maar daarna voelde ik een onbeschrijfelijke blijdschap. We hebben er meer dan vijftig dagen naar verlangd om hem weer naar huis te kunnen brengen.”

Het coronavirus grijpt momenteel flink om zich heen in Brazillië. Bijna een half miljoen mensen zijn met het virus besmet, waarmee her land op plek twee komen van landen die het zwaarst getroffen zijn. Inmiddels zijn er meer dan 28.000 mensen overleden.

