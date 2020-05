Crisisberaad corona gaat toch door, Nederland staat nog achter beleid

Het kabinet gaat de komende twee weken toch door met het wekelijkse crisisberaad over het coronavirus. De daadkracht van de overheid wordt door de meerderheid van de Nederlanders gewaardeerd.

De gedachte bestond vorige week om de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) na deze woensdag voorlopig niet meer bijeen te laten komen. Maar de meest bij de crisis betrokken bewindspersonen willen in ieder geval de komende twee weken de ontwikkelingen over het virus en de versoepelde maatregelen goed met elkaar blijven bespreken. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna zal de MCCb zelf beslissen of het met deze frequentie door wil gaan of niet.

Beraad over sportscholen en sauna’s

Morgen zal het beraad onder meer gaan over de sportscholen en sauna’s. De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) brengen daarover advies uit aan het kabinet.

Sinds het coronavirus begin maart in Nederland om zich heen greep, buigen premier Mark Rutte en de meest betrokken ministers en diensten zich in de MCCb over de bestrijding van de pandemie. De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen en kreeg het voortouw in de coronabestrijding.

De afgelopen weken zijn steeds meer coronamaatregelen versoepeld. Op 1 juni gaat de afschaling verder met onder meer de gedeeltelijke openstelling van de horeca, culturele instellingen en bioscopen. Ook middelbare scholen beginnen weer.

‘Maatregelen zijn acceptabel’

Driekwart van de Nederlanders vindt het acceptabel dat het kabinet en de veiligheidsregio’s maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zonder dat eerst de Tweede Kamer of gemeenteraden daarover zijn gehoord. In een onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt 76 procent van de ondervraagden dat. Meer dan de helft (54 procent) vindt dat die verminderde democratische invloed zo lang mag duren als het kabinet dat nodig vindt. Precies een derde keurt het alleen goed als tijdelijke maatregel.

Hoewel ‘we’ de overheidsmaatregelen waarderen, wordt het anderhalve meter afstand bewaren als steeds lastiger ervaren.

De tevredenheid over de landelijke democratie is zelfs gestegen. Beoordeelden de Nederlanders de nationale democratie twee jaar geleden nog met een 6,3, dat rapportcijfers is nu gestegen naar een 7. Vooral lager en middelbaar opgeleiden zijn de democratie positiever gaan zien. De waardering voor de plaatselijke democratie is gelijk gebleven.

Videovergaderingen terecht

Dat gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden nu via videoverbindingen vergaderen en besluiten nemen, vindt 84 procent van de bevolking terecht.

Vrijwel iedereen volgt het coronanieuws. Negen op de tien mensen houden het landelijke nieuws over de verspreiding van het virus en de maatregelen daartegen in de gaten, driekwart doet dat ook met het regionale nieuws.

