Anderhalve meter afstand houden vinden we steeds moeilijker

De Nederlandse bevolking slaagt er steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, vooral bij familie en met collega’s.

Niet alleen op Hemelvaartsdag in het Vondelpark en op de Zeeuwse stranden, ook op de werkvloer of op een dinsdagochtend in de Appie: het lukt ons steeds minder goed om die anderhalve meter afstand te bewaren.

Straal anderhalve meter

Het aantal mensen dat zegt dat „anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter komen” is flink afgenomen. Dat concluderen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en op basis van een tweede gedragsonderzoek.

Vooral met familie en vrienden wordt het steeds minder nauw genomen met de anderhalve meter. 12 procent minder dan een maand geleden zegt zich aan de regels te houden met de mensen die ze liefhebben. Bij de omgang met collega’s is een daling van 5 procent te zien en bij het boodschappen doen een daling van 9 procent. Er is ook een toename van 5 procent van het aantal mensen dat aangeeft het bewaren van de afstand moeilijk te vinden.

Hygiëne

Het gedragsonderzoek laat verder zien dat het niet meer handen schudden de meest makkelijk na te leven regel is. Ruim 99 procent zegt geen handen meer te schudden. Daarnaast geeft 89 procent aan ‘niet meer dan drie mensen op bezoek’ te ontvangen. Ook het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid (81 procent), het in de elleboog niezen (71 procent) en het gebruik van papieren zakdoekjes (67 procent) wordt opgevolgd.

Handen wassen

Het gemiddeld aantal keren dat het mensen lukt om handen te wassen in situaties waarin dat moet gebeuren is 78 procent. Ruim een op de drie wast vaker dan 10 keer per dag de handen en voornamelijk na een wc-bezoek (93 procent) en bij thuiskomst (80 procent) klinkt het in veel huishoudens ‘even de handen wassen!’ Vóórdat mensen naar buiten gaan wast 38 procent van de mensen vaak tot altijd even hun handen.

Ouderen en anderhalve meter

Hoewel de verschillen niet groot zijn, rapporteren mensen met een kwetsbare gezondheid vaker de hygiënemaatregelen op te volgen en de 1,5 meter afstand te houden. Dat laatste geldt ook voor 70-plussers, die ook minder vaak mensen met een kwetsbare gezondheid bezoeken. Het lijkt er dus op dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid deze maatregelen wat beter volgen.

In totaal werden van 7 tot 12 mei 53.000 mensen ondervraagd. Dat zijn dezelfde mensen die vorige maand meededen aan het onderzoek.

