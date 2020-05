Bedrijfsartsen vrezen besmettingsrisico’s bij nieuw testbeleid

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn bang dat zij met het nieuwe beleid rond tests op het coronavirus buitenspel worden gezet. Daarmee neemt volgens hen het risico toe dat op de werkvloer nieuwe besmettingshaarden ontstaan. In een brief aan minister Hugo de Jonge uiten ze hun zorgen.

Vanaf 1 juni kan iedereen zich door de GGD laten testen op het coronavirus, zonder daarvoor eerst een doorverwijzing te krijgen van een arts of bedrijfsarts. De branchevereniging voor arbodiensten (OVAL) en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) waarschuwen nu dat daarmee ook belangrijk advies van bedrijfsartsen wegvalt als werknemers positief worden getest.

Zorgen over veiligheid op werkvloer

Volgens Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL, ontstaan hierdoor ongeoorloofde risico’s. „Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid op de werkvloer. We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat gedreven werknemers zonder deskundig advies zelf kunnen bepalen wanneer er geen gezondheidsrisico’s meer bestaan en het werk kan worden hervat. Dat, terwijl vele corona-uitbraken werkgerelateerd blijken te zijn. Daarvan zijn bijvoorbeeld veel gevallen in de zorg bekend. En denk ook aan de recente besmettingen in slachthuizen.”

OVAL en NVAB roepen minister De Jonge op om arbodiensten alsnog te betrekken bij het testproces om risico’s te kunnen beperken.

Bedrijfsartsen kunnen situatie inschatten

„Zonder goede instructie bestaat het risico dat mensen de situatie onderschatten en toch te vroeg naar het werk gaan. Dat ze denken: als ik de voorzorgsmaatregelen neem, kan het wel”, waarschuwt bedrijfsarts Yolande Kampen, werkzaam voor Arbo Unie.

„Aanvankelijk mochten werknemers als ze 24 uur klachtenvrij waren weer naar het werk. Nu blijkt dat ze, als ze hersteld zijn van langdurige klachten, langer van de werkplek weg moeten blijven. Juist een bedrijfsarts kan op basis van de specifieke werkzaamheden in een organisatie goed bepalen hoe een verantwoorde terugkeer eruitziet.”

Sneller testen

Een woordvoerster van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt dat de tussenstap van doorverwijzing door een arts of bedrijfsarts verdwijnt om snel te kunnen testen. Daarbij veronderstelt het ministerie dat werknemers na een positieve test twee weken thuiszitten, zoals de regels voorschrijven. „Dus als het goed is, lopen er geen zieke personen op de werkvloer.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.