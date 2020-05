Slachthuizen beloven betere bescherming werknemers

Slachthuizen en andere vleeswerkers gaan meer doen om hun werknemers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Die toezegging hebben ze dinsdag gedaan, zei minister Carola Schouten na een gesprek met vertegenwoordigers van de vleesverwerkers.

Slachthuis Groenlo

Aanleiding voor het gesprek was een uitbraak in een slachthuis van Vion in Groenlo. 147 van de 657 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf bleken besmet met het coronavirus, waarvan de meesten uit Duitsland komen. De vleesverwerkers gaan nu onder meer kijken hoe de werknemers van de slachthuizen naar hun werk worden vervoerd, en hoe ze worden gehuisvest. Ook wordt er gekeken hoe in de slachthuizen verdere maatregelen kunnen worden getroffen.

Veilige vleesverwerkers

Volgens Schouten is het aan de sector om te laten zien dat medewerkers veilig kunnen werken in de slachthuizen. „We blijven in gesprek om te zien wat nodig is”, zei Schouten, die benadrukte dat het niet aan haar is om slachthuizen te sluiten.

Maandag zei de minister na overleg met de coalitie dat de sector met aanvullende plannen moest komen. „Als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, zei ze toen. Zonder NVWA-toezicht mag in een slachthuis niet worden geslacht. Die mogelijkheid ligt nog steeds op tafel.

Groenlo dicht

De vestiging in Groenlo is al sinds woensdag dicht. De vleesproductie wordt tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van Vion in Nederland. Vion is een internationaal voedselbedrijf met locaties in Nederland en Duitsland en kantoren in dertien landen.

Vakbond CNV stelde vorige week al dat de vleessector grotendeels draait op arbeidsmigranten en flexwerkers, die vaak dichtbij elkaar wonen en in groepen naar het werk gaan. „We hebben meerdere keren gewaarschuwd hoe kwetsbaar de sector is. Het verbaast ons totaal niet dat er nu opnieuw een corona-haard is. De sector moet de productie tijdelijk drastisch verlagen en nu eerst volop investeren in een veilige werkvloer”, zei CNV-bestuurder Peter de Ridder.

Doorbetaald

Alle medewerkers van de slachterij in Groenlo zijn inmiddels getraceerd en getest in Nederland en Duitsland. Dat heeft de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekendgemaakt.

„Een eerste indruk geeft te zien dat minder dan 10 procent van de positief geteste mensen daadwerkelijk klachten heeft”, zegt Ton Heerts, voorzitter van de VNOG. „Voorzover nu bekend ligt niemand in het ziekenhuis. De GGD-artsen en verpleegkundigen monitoren dat.”

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD zijn geen nieuwe besmettingen naar voren gekomen. De teller blijft staan op 147 positief geteste medewerkers die gewerkt hebben op de productie locatie Groenlo. Daarvan wonen 68 mensen in Nederland en 79 in Duitsland.

Voor alle 657 medewerkers geldt dat zij gedurende een week in thuisquarantaine moeten blijven. Vion heeft toegezegd daarop toe te zien. Ze krijgen het loon doorbetaald.

