Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gebruik je Insta? Dan zit je straks in Meta’s AI, tenzij je bezwaar maakt

Wil je niet dat jouw gegevens worden gebruikt om de kunstmatige intelligentie (AI) van Meta te verbeteren? Dan heb je nog tot 27 mei om daar bezwaar tegen te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (de privacywaakhond) wijst hierop.

Vanaf die datum gaat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, de berichten, foto’s en reacties van gebruikers gebruiken om hun AI verder te ontwikkelen. Wil je niet dat jouw selfies of andere posts daarvoor worden gebruikt? Wij leggen uit hoe je bezwaar maakt.

Actie Meta mogelijk niet toegestaan

De privacywaakhond raadt aan om bezwaar te maken als je dit niet ziet zitten. „Het risico is dat je de controle over je eigen gegevens verliest”, zegt vicevoorzitter Monique Verdier. „Stel je voor: je hebt ooit iets gepost op Facebook of Instagram en straks zit dat zonder jouw toestemming in een AI-systeem. Als het er eenmaal in zit, is het heel moeilijk om het er weer uit te halen.”

De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt zich af of Meta dit zomaar mag doen. „Het is nog maar de vraag of het opt-outmodel van Meta, dus ‘wie niets zegt, gaat akkoord’, voldoet aan de regels.”

Meta heeft toegezegd dat ze de gegevens van mensen die bezwaar maken niet zullen gebruiken voor AI. Toch maakt de toezichthouder zich zorgen over hoe Meta en andere bedrijven omgaan met persoonsgegevens bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie.

Zo maak je bezwaar

Let op, je dient voor Facebook en Instagram apart bewaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat doe je zo:

Facebook via je browser

Log in op Facebook in je browser

Ga naar dit formulier van Meta om bezwaar te maken

Controleer of je e-mailadres klopt en klik op ‘Verzenden’

Facebook-app

Open het menu rechtsonder in de app en klik op Instellingen en privacy

Kies Privacycentrum en scroll naar Privacyonderwerpen

Tik op Gegevens die worden gebruikt voor AI bij Meta

Tik daarna op Je openbare gegevens

Onderaan zie je de optie Een bezwaarverzoek indienen, tik daarop

Controleer je e-mailadres en klik op ‘Verzenden’

Instagram via je browser

Log in op Instagram in je browser

Ga naar dit formulier van Meta om bezwaar te maken

Controleer of je e-mailadres klopt en klik op ‘Verzenden’

Instagram-app

Ga naar je profiel en tik op het menu rechtsboven

Ga naar Privacycentrum en scroll naar Privacyonderwerpen

Kies Gegevens die worden gebruikt voor AI bij Meta

Tik daarna op Je openbare gegevens

Tik onderaan op Een bezwaarverzoek indienen

Controleer je e-mailadres en klik op ‘Verzenden’

Na het indienen van een bezwaar, krijg je een bevestiging per e-mail van Meta.

Vorige Volgende

Reacties