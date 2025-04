Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bij deze ‘nieuwe’ voertuigen is een kenteken vanaf 1 juli verplicht

In het bezit van een elektrische step, Segway of BSO-bus? Dan is het vanaf 1 juli verplicht het voertuig van een kenteken te voorzien om de weg op te mogen. Dat meldt minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat/ PVV) vandaag in een verklaring. Binnen een jaar moeten eigenaren van al bestaande zogenoemde ‘bijzondere bromfietsen’ een kenteken hebben aangevraagd.

Er verandert nogal eens wat in de regels voor het verkeer. Zo geldt vanaf 2023 een helmplicht voor snorfietsers en in september bleek een Tweede Kamermeerderheid voor een helmplicht voor de fatbikes. Ook klinken er steeds meer stemmen voor het gebruik van een fietshelm. Eerder schreven we al waarom dat op zoveel tegenstand stuit in Nederland.

Kenteken voor herkenbaarheid en kwaliteit

Nu wordt een kenteken dus verplicht bij bepaalde type voertuigen. De regel wordt ingevoerd zodat het makkelijker is voor handhavers om te bepalen of het voertuig is toegelaten tot het verkeer en daardoor op de openbare weg mag rijden. Onder andere in het geval van de e-step mag dat nog niet. Met een kenteken is direct herkenbaar welk voertuig wel en niet de weg op mag.

Op de lijst van bijzondere bromfietsen staan zeventien typen voertuigen, variërend van de Segway, tot verschillende elektrische steps en de BSO-bus. Typerend voor de bijzondere bromfiets is dat hij:

niet harder rijdt dan 25 kilometer per uur;

een elektromotor heeft met een maximumvermogen van 4kW;

geen gehandicaptenvoertuig, bromfiets of elektrische fiets is met trapondersteuning.

Bijzondere bromfietsen worden gezien als ‘innovatieve voertuigen met specifieke kenmerken’, zoals het niet hebben van een zadel. Daardoor vallen ze onder andere toelatingsregels dan normale bromfietsen.

Nieuwe manieren van verplaatsen

Door de komst van zulke voertuigen moet ook de regelgeving aangepast worden. „We zien dat er nieuwe manieren ontstaan om jezelf te verplaatsen. Ik wil daar de ruimte voor geven”, aldus Madlener. „Bijzondere bromfietsen als de BSO-bus waren al toegestaan, maar een e-step was dat nog niet. De verwachting is dat op korte termijn de eerste e-steps worden toegelaten tot het verkeer. Met een kenteken is het in een oogopslag zichtbaar dat een voertuig is goedgekeurd. Zo weet je dat je met een veilige e-step de weg opgaat.”

De nieuwe kentekenplaat wordt blauw, begint met de letter E en is kleiner van formaat dan andere kentekens. Het aanvragen van de kentekenplaat moet via het RDW en kost 18 euro.

