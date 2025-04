Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen verklaart afwezigheid VI: ‘Vrouw onderzocht op tumoren’

Dat Johan Derksen dinsdag niet aan zijn vertrouwde plekje aan de VI-tafel zat, maakte de tongen flink los. Gisteravond zat de besnorde analist weer ‘gewoon’ in het SBS6-programma en verklaarde hij zijn afwezigheid: zijn vrouw heeft haar heup gebroken en lag daarom in het ziekenhuis.

Presentator Wilfred Genee hield het dinsdag nog op privé-omstandigheden. In de plaats van Derksen zat Albert Verlinde aan tafel. De 76-jarige Derksen mist zelden een uitzending van Vandaag Inside (hooguit als hij in de clinch ligt met Genee). In 2019 meldde hij zich ziek nadat hij van de trap was gevallen en een hersenschudding en gebroken arm had opgelopen. Een week later was hij alweer van de partij.

Johan Derksen keert terug bij Vandaag Inside

„Bijzonder dat je hier zit”, begint Genee in de aflevering van gisteravond. „Nee hoor, maar ik heb gisteren wel een hele hectische gehad”, legt de tv-analist uit. Zijn vrouw had pijn in haar rug en been en ging op advies van Derksen naar de huisarts.

Daar werd ze direct doorgestuurd naar het ziekenhuis om een foto te nemen „Ze kwam niet terug, dus ik bel op een gegeven moment van: ‘waar blijf je?’ Toen zei ze: ‘ik lig op de spoedeisende hulp. Ik blijk mijn heup gebroken te hebben.’ En niet door een val of stoot, maar spontaan.”

De breuk in de heup was niet het ergste probleem: een spontane breuk kan namelijk komen door een tumor, vervolgt Derksen. „In negen van de tien gevallen is dat de oorzaak. En dan word je wat minder vrolijk.”

Zijn vrouw werd daarom niet geopereerd voordat dat onderzocht was. „Dan krijg je een scan en foto’s. Vanochtend hebben we gehoord dat er geen tumoren zijn gevonden, nu moet alleen nog worden uitgezocht of er sprake is van botkanker. Als dat ook goed is, dan kan ze geopereerd worden.”

‘Niet in de mood om leuk te doen’

Door alle hectiek was hij niet in de stemming om ‘s avonds aan te schuiven bij Vandaag Inside. „Ik ging van samen koffiedrinken naar de spoedeisende hulp in een uur tijd. Dus ik was niet in de mood om hier leuk te gaan zitten doen”, vertelt hij.

De analist is behoorlijk geschrokken, maar ook opgelucht. „Je knijpt ‘m toch. Ik zat gisteravond alleen thuis naar jullie te kijken en dan denk je: dertig jaar geleden heb ik al een vrouw begraven, het zal toch niet weer gebeuren. Dat is toch een vervelend idee.” Volgens Derksen horen ze vandaag of ook de andere uitslagen goed zijn.

Bekijk het fragment hier:

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties