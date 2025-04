Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo herken je telefonische oplichting met een AI-stem

Oplichters maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om slachtoffers te misleiden. Hoe voorkom je dat je de dupe wordt van telefonische oplichting met AI-stemmen?

Online oplichting zit in de lift, schreef Metro dinsdag al. In 2024 gaven ruim 2,4 miljoen mensen aan slachtoffer te zijn geweest van online criminaliteit. Maar ook ‘ouderwetse’ telefonische oplichting wordt nog gretig gedaan door kwaadwillenden.

Telefonische oplichting geloofwaardig door AI

Hoewel, ouderwets: oplichters kunnen gebruikmaken van veel geavanceerdere technieken dan voorheen. Dankzij slim getrainde AI-systemen zijn ze in staat (redelijk) geloofwaardige gesprekken te voeren. „Het verschil is nauwelijks te horen”, zegt Martin Krämer van KnowBe4. „De stem aan de andere kant van de lijn klinkt soms behulpzaam, vriendelijk en overtuigend.”

Dat maakt het enorm lastig om een ‘vals’ telefoontje van een legitiem telefoontje te onderscheiden. Cybercriminelen doen dit met „vrij beschikbare, aangepaste software” en kunnen zo hun frauduleuze praktijken opschalen. De oplichtingstechnieken ontwikkelen zich bovendien vliegensvlug.

Voorkomen dat je telefonisch opgelicht wordt

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van telefonische oplichting met AI-stemmen? Volgens Krämer begint het allemaal bij kennis en bewustzijn. Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerkers, helpdeskmedewerkers of vertegenwoordigers van bekende diensten zoals Netflix. Krämer: „Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen als gevraagd wordt om meteen een bepaalde actie uit te voeren. Denk aan het prijsgeven van persoonlijke gegevens of het overboeken van een bepaald bedrag.”

Hang meteen op als dat gebeurt. Goed om te weten: instellingen zoals banken nemen vrijwel nooit direct telefonisch contact op met klanten. Eerder bleek al dat bijna twee miljoen Nederlanders risico lopen op fraude. Bijna één op de acht Nederlanders weet namelijk niet dat een bank hen nooit zal vragen om hun pinpas op te sturen.

🏦 Dit vraagt een bank volgens ABN Amro nooit van je Een beveiligingscode doorgeven

Tijdens een telefoongesprek geld overmaken

In te loggen in de bankieren-app via een link in een sms of e-mail

Direct geld overmaken, via een sms of e-mail

Een betaalpas opsturen

Denk je tóch dat de persoon die je aan de telefoon hebt legitiem is? Hang dan alsnog op en neem contact op via het officiële nummer van de organisatie. Voorkomen is in dit geval echt een stuk beter dan genezen.

Reacties