Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het weer is koud en grijs vandaag, maar let op: 20 graden is deze week nog op komst

Misschien loop je nu nog te balen omdat het vandaag buiten maar een graadje of 10 en nogal grauw is. Geen paniek: deze week laten we het gure herfstweer van afgelopen weekend en vandaag achter ons. Het wordt voor deze tijd eigenlijk gewoon warm.

De temperatuur loopt volgens weerdienst Weeronline in de loop van de week namelijk flink op. Op woensdag en donderdag ligt de temperatuur vrijwel overal in Nederland rond de 20 graden. Ook de dagen hierna blijft het weer erg zacht.

Waar komt het warmere weer vandaan?

De wind draaide afgelopen nacht richting het zuidoosten, waardoor langzaam maar zeker warmere lucht naar ons land wordt aangevoerd. We moeten nog wel even wachten voor we hier iets van merken, want vandaag en morgen is het weer nog aan de koele kant. Als je nu naar buiten gaat is het 10 tot 12 graden, morgen 13 tot 15 graden.

Vanaf woensdag doet de temperatuur een flinke sprong omhoog. Zowel woensdag als donderdag wordt het op veel plaatsen 18 tot soms wel 21 graden. Dit is aardig wat warmer dan normaal, want gemiddeld is het in de tweede week van oktober 14 of 15 graden.

😎 Krijgen we een temperatuurrecord? De kans dat we een temperatuurrecord gaan verbreken is erg klein. Voor 16 oktober ligt dit record op 24,4 graden en dat werd gemeten in 2017. De verwarming aanzetten is er in elk geval niet bij (Metro schreef op bij welke koudere temperatuur dat wel het geval is).

Temperatuur loopt weer langzaam terug

Woensdag verloopt droog en de zon krijgt regelmatig kans om door de hoge bewolking heen te schijnen. Op donderdag is het weer daarentegen een stuk wisselvalliger. Er passeren wat buien over het land. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig.

Na donderdag lopen de temperaturen iets terug, maar toch mogen we nog lange tijd van de relatief warme temperaturen genieten. Tot en met het begin van de nieuwe week liggen de maxima tussen 16 en 19 graden, wat nog altijd zacht is voor de tijd is van het jaar.

Baal je al een beetje minder?

Reacties