1800 burgers doen oproep voor demonstratie Extinction Rebellion

In een paginagrote advertentie in de Volkskrant roepen meer dan 1800 burgers op, aan te sluiten bij de dagelijkse A12-blokkade van Extiontion Rebellion in Den Haag. Volgens Hagenees en politicus Richard de Mos zit Den Haag daar niet op te wachten.

De Volkskrant-lezer kon er vandaag niet omheen. Op een paginagrote advertentie roepen 1841 mensen op mee te doen aan het plan van Extinction Rebellion om de A12 vanaf 9 september elke dag te blokkeren. „Vandaag doen 1841 bezorgde burgers een oproep: kom naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion!”, valt er te lezen. Achter de tekst prijken bijna tweeduizend namen.

Activisten Extinction Rebellion veroordeeld

Begin augustus veroordeelde de rechtbank nog zeven klimaatactivisten tot een taakstraf omdat ze tot twee keer opriepen de A12 in Den Haag te blokkeren.

De rechtbank noemde dat opruiing, meldde de NOS. „Ze hebben welbewust berichten op sociale media geplaatst om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de acties. Daarmee hebben ze anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen. Een blokkade kan leiden tot verkeersonveilige situaties, omdat de verkeersdeelnemers op deze 70 kilometerweg plotseling moeten remmen voor demonstranten om een aanrijding te voorkomen en daarbij onveilige manoeuvres kunnen maken”, zo oordeelde de rechtbank.

Permanente blokkade

In reactie op dat oordeel doen nu meer dan 1800 mensen de oproep. De groep dreigt met een ‘permanente blokkade’, totdat hun eis wordt ingewilligd en de overheid alle subsidies voor de fossiele industrie afschaft. Een van de veroordeelde Extinction Rebellion-demonstranten, Jelle de Graaf, voelt zich erdoor gesteund, zo schrijft hij op Twitter.



De reacties op de oproep zijn verdeeld. ‘Lekker wegblijven uit onze stad’, zegt Richard de Mos, fractievoorzitter van de Haagse politieke partij Hart voor Den Haag. Een ander noemt het ‘tijd om deze 1800 burgers op te pakken wegens opruiing’.



Naast de massa-oproep is Extinction Rebellion vandaag ook aanwezig in Zandvoort. Daar blokkeren ze de route voor vrachtwagens die komen lossen voor de Grand Prix volgende week.



