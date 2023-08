Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeven klimaatactivisten veroordeeld, maar gaan nu nog vaker actie voeren

Zeven klimaatactivisten zijn vandaag veroordeeld voor opruiing. De leden die namens de groepering Extinction Rebellion strijden voor het klimaat, kondigen meteen aan om nog vaker actie te gaan voeren. Dagelijks zelfs. Ook gaan zij in beroep.

De rechtbank in Den Haag besloot vanmiddag dat vijf van de klimaatactivisten een taakstraf krijgen van dertig uur. De andere twee krijgen een taakstraf van zestig uur. Dit is lager dan de officier van justitie had geëist. In een persbericht zegt Anne Hofstede namens Extinction Rebellion: „Het is pijnlijk dat de rechter juist op Earth Overshoot Day zo’n keihard vonnis velt over vreedzame klimaatactivisten.”

Klimaatactivisten plakken zich regelmatig vast aan de A12

De actievoerders riepen op sociale media andere mensen op mee te doen aan de A12-blokkade van Extinction Rebellion op 28 januari. Dat is gevaarlijk en strafbaar, stelde het Openbaar Ministerie (OM), die de oproepen daarom opruiing vond. In totaal stonden acht klimaatactivisten terecht. Een verdachte is vrijgesproken. Actrice Carice van Houten behoort ook tot de klimaatactivisten. Zij was echter maanden later op de A12 aanwezig.

De gemeente Den Haag had ook een verzoek ingediend voor een schadevergoeding van 9053 euro en 22 cent omdat twee verdachten teksten op de tunnelwanden hadden gespoten. De rechtbank heeft dit bedrag toegekend. Onder meer acteur Sieger Sloot moet daarom een deel van dit bedrag betalen. Extinction Rebellion heeft inmiddels weer een nieuwe actie op dezelfde plaats aangekondigd, nu op 9 september.



Kom 9 september om 12:00 uur naar Den Haag om samen met duizenden anderen de A12 te blokkeren. Worden we verwijderd? Dan komen de de dag erna om 12:00 uur terug. En de dag daarna en de dag daarna. #StopFossieleSubsidies! Meer info: https://t.co/Hi0w3WVHUy pic.twitter.com/TczGQlwGQD — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) July 24, 2023

Veroordeelden laten het er niet bij zitten

Extinction Rebellion liet na de uitspraak meteen weten in hoger beroep te gaan. „Deze uitspraak is een ondermijning van de democratische rechtstaat”, zei advocaat Willem Jebbink. De klimaatactiegroep staat nog steeds achter het standpunt dat het blokkeren van een weg voor een vreedzame demonstratie toegestaan is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank zegt dat de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging inderdaad is vastgelegd. Maar onder bepaalde voorwaarden kunnen deze rechten ook worden beperkt. Volgens de rechtbank heeft het OM aan de voorwaarden hiervoor voldaan.

🌲 Wie zijn de klimaatactivisten? Extinction Rebellion, afgekort XR, is sinds 2018 naar eigen zeggen ‘een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden’. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Op X (Twitter) vermelden zij: „Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden.”

Manier van aanhouden klimaatactivisten te ingrijpend

De rechter is overigens kritisch op de manier waarop de acht activisten voor de blokkade op 28 januari in hun eigen omgeving werden aangehouden. De verdachten hadden eerder gezegd dat het erg ingrijpend was dat ze thuis – soms voor de ogen van hun kinderen of partner – meegenomen werden. Een verdachte werd aangehouden bij de school van zijn kinderen. De politie deed hem handboeien om. Over deze gang van zaken heeft de rechtbank „ernstige twijfels” en dit is daarom meegewogen in de hoogte van de straf.

Een van de verdachten was aanwezig in de rechtszaal. Zij is degene die is vrijgesproken, maar vindt de veroordelingen „erg bizar”. Sieger Sloot laat via Instagram weten het oordeel van de rechter „snoeihard” te vinden.



De rechtbank erkent dat de verdachten actievoeren vanwege hun bezorgdheid om het klimaat en de biodiversiteit. Maar ze hebben „bewust de keuze gemaakt om de doelen die zij nastreven zwaarder te laten wegen dan de rechten en belangen van anderen, waaronder de verkeersveiligheid”.

Na veroordelingen meer acties

Extinction Rebellion meldt dat er niet alleen op 9 september een volgende protest van klimaatactivisten is, maar nog veel meer: „Aangekondige acties van Extinction Rebellion gaan ondertussen door, ook op de A12. Zaterdag 9 september om 12.00 uur worden daar zeker tienduizend mensen verwacht. De weken erna blijft Extinction Rebellion iedere dag terugkomen, steeds om 12.00 uur, net zolang tot de jaarlijkse 30 miljard aan fossiele subsidies zijn afgeschaft.”