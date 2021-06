Politie rukt uit voor jongeren met wapens, blijken nepwapens te zijn

Politie rukt met getrokken wapens uit na vuurwapenmelding jongeren

De politie heeft zaterdag in Gouda en Breda meerdere jongeren aangehouden wegens vuurwapenbezit. De jongeren zouden voorbijgangers onder schot hebben gehouden. Eenmaal op het bureau kwam de politie er echter achter dat het om speelgoedwapens ging, die haast niet van echt te onderscheiden waren.

In Gouda kwamen meldingen bij de politie binnen van jongeren die voorbijgangers onder schot zouden hebben gehouden met vuurwapens. Na de meldingen werd besloten de jongens van 14 en 15 jaar oud te volgen via surveillancecamera’s. Toen op die beelden te zien was dat de jongens aan het vechten waren, besloot de politie om in te grijpen.

Politie moest eigen wapens trekken

Omdat het erop leek dat de jongens echte wapens bij zich hadden, ging de politie ook met getrokken wapens op de jongeren af. Ze werden gefouilleerd en meegenomen naar het politiebureau. Daar kwam de politie er pas achter dat er geen gevaar was omdat de wapens niet echt waren. Het ging om zwartgeverfde waterpistooltjes.





"U moet uw zware vesten aantrekken"Zo begon de melding uitgegeven door onze meldkamer. Door een getuige was gezien… Posted by Politie Basisteam Gouda on Saturday, June 19, 2021

Ook in Breda kreeg de politie meldingen van jongens met vuurwapens. De jongens van 13 en 14 jaar oud hadden zich met bivakmutsen op verstopt in de bosjes. Aangezien de wapens heel echt leken besloot de politie met kogelvrije vesten aan de jongeren te benaderen.



“Het ging maar net goed.”Twee jongens zijn zaterdagmiddag door het oog van de naald gekropen toen ze werden benaderd door meerdere agenten in ‘zware vesten’ #Breda. https://t.co/AcCndplhhm via @politie_breda Lees meer over nepwapens: https://t.co/OQRKm77HPW pic.twitter.com/WrogPE9pcD — Politie Breda eo (@Politie_Breda) June 20, 2021

„Omzichtig werden de twee benaderd terwijl de agenten hun hand op hun wapen hadden om zo snel mogelijk te kunnen schieten als het nodig mocht zijn”, meldt de politie via Facebook. „Het is maar goed dat de jongens geen rare beweging maakten toen ze werden aangeroepen. Dan hadden we nu in een hele nare situatie gezeten.”

Speelgoedwapens zijn vernietigd

Politieagenten zijn in gesprek gegaan met de ouders van de jongens. Verder zijn de speelgoedwapens afgepakt en vernietigd. Speelgoedwapens zijn al langer een reden tot zorg bij de politie. Regelmatig worden de speelgoedwapens aangezien voor echte vuurwapens. Dit kan leiden tot erg gevaarlijke situaties als de politie ter plaatse komt met de wapens getrokken, omdat onmogelijk met zekerheid te zeggen is of de speelgoedwapens echt zijn of niet.