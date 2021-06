Atleten mogen niet van bil tijdens Olympische Spelen, geen condooms uitgedeeld

Atleten die de komende Olympische Spelen in Tokio denken ook naast hun wedstrijden flink te kunnen ‘scoren’, hebben ze het mis. Het is bij de komende Spelen in Tokio namelijk niet de bedoeling dat atleten in het olympisch dorp seks met elkaar hebben.

Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus deelt de organisatie deze keer geen condooms uit. Dat is voor het eerst sinds de Spelen van 1988 in Seoul. De atleten krijgen de condooms wel ná de Olympische Spelen, als ze Japan weer verlaten. Het gaat om 160.000 condooms.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Strenge coronaregels

De atleten moeten zich volgende maand bij de Olympische Spelen houden aan zeer strikte regels op het gebied van hygiëne en gedrag. In het olympisch dorp wordt mensen gevraagd zich aan de afstandsregels te houden en „onnodige vormen van fysiek contact” te vermijden. Wie de regels overtreedt, riskeert flinke straffen. Dat kan gaan van boetes tot diskwalificatie en uitzetting uit Japan.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité zal 80 procent van de atleten in het olympisch dorp bij de start van de Olympisch Spelen zijn ingeënt. Vanwege de pandemie was het grootste sportevenement ter wereld met een jaar uitgesteld. De Spelen beginnen nu op 23 juli.