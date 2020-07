Ratten hebben net als mensen last van groepsdruk

Een rat genoemd worden is vaak geen compliment voor een mens. Uit onderzoek blijkt echter dat het niet heel ver van de waarheid ligt. Ratten hebben dezelfde moraal als mensen.

Wetenschappers zijn bezig met onderzoek naar het zogenoemde bystander effect. Dat is wanneer iemand in nood is en niemand helpt. Hoe groter de groep is, hoe kleiner de kans dat het slachtoffer wordt geholpen. We weten dat dit gedrag bij mensen voorkomt, ook de knaagdieren blijken er een handje van te hebben.

Geweld door agenten

Peggy Mason is als neurobioloog aan de Universiteit van Chicago één van de auteurs van het onderzoek, dat in Science Advances is gepubliceerd. Tegen persbureau AFP vertelt ze dat de resultaten van het onderzoek kunnen helpen bepaalde gedragspatronen van mensen te verklaren. Onder andere waarom politieagenten soms niet (kunnen) ingrijpen als een collega agressief wordt.

Voor het experiment werden de dieren in de val gelokt, waardoor ze opgesloten zaten in een kooi. De wetenschappers keken vervolgens of een andere rat de gevangene zou helpen ontsnappen. Waren ze met z’n twee? Dan hielpen de beestjes elkaar. Daarna werd er geëxperimenteerd met twee ratten die toekeken. Ze kregen een middel toegediend waardoor ze minder behulpzaam werden. De rat die eerder zijn soortgenoot hielp, weigerde de gevangen rat te redden in de tweede situatie.

Ratten samen behulpzamer

Het is gelukkig niet alleen maar ellende in de wereld van de knaagdieren. Kregen de toeschouwende soortgenoten geen medicatie toegediend, dan hielpen alle drie de ratten. Sterker nog: de eerste rat werd alleen maar behulpzamer. Mason noemt het een belangrijk onderzoek, zeker gezien de huidige omstandigheden in Amerika. Daarmee doelt ze onder andere op de dood van George Floyd en Breonna Taylor. Beiden kwamen om door politiegeweld.

„In het geval van George Floyd waren er drie agenten, inclusief de agent die het geweld tegen mensen van kleur aan de kaak stelde. Toch stond hij erbij en deed hij niks”, zegt Mason. „In tegenstelling tot de proefdieren, hadden deze agenten geen chill pill gehad, wel jarenlang trainingen om het werk te doen.”

