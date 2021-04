Tweestrijd binnen ChristenUnie door uitsluiten kabinet met Rutte

Binnen de ChristenUnie is een tweestrijd ontstaan door het besluit van leider Gert-Jan Segers om niet met premier Mark Rutte in een nieuw kabinet te willen stappen. Uit een enquête van het Nederlands Dagblad onder ChristenUnie-stemmers blijkt dat slechts een krappe meerderheid van 53 procent het eens is met de beslissing van Segers om niet met Rutte in een kabinet te willen.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet eerder tijdens een interview al weten dat hij niet deel zou willen nemen aan een nieuw kabinet als Mark Rutte weer de leiding zou hebben. Segers stelt ‘dat er te veel gebeurd is’ om toe te treden tot een kabinet waar Rutte ook in zit. Deze beslissing veroorzaakt echter een tweestrijd onder de ChristenUnie-stemmers.

Segers noemde optie minderheidskabinet

Een derde van de stemmers wil namelijk wel dat de ChristenUnie in een kabinet met de VVD gaat regeren, ook als Rutte gewoon weer premier wordt. De timing van de uitspraak van Segers wordt hem daarnaast ook niet in dank afgenomen.

Op de avond van Goede Vrijdag belde de voorman van de ChristenUnie namelijk met Rutte en op Stille Zaterdag maakte Segers zijn beslissing publiekelijk bekend. Ongeveer de helft van de ondervraagden, vindt dat Segers dit pas na het paasweekend had mogen doen.

Tijdens de gesprekken met Herman Tjeenk Willink, de informateur, ging Segers er nog verder op in. „Ik zie geen rol voor ons in een coalitie, dat heb ik binnen aangegeven”, stelde Segers. De ChristenUnie-leider heeft het daarnaast naar eigen zeggen wel gehad over een eventuele constructieve rol. Ook de optie van een minderheidskabinet is genoemd.