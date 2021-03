Overheid gaat CoronaCheck-app dit festivalweekend testen en zo werkt het

Alsof je in je eigen Wie is de Mol zit. Groen scherm? Dan mag je blijven, of doorlopen. Krijg je een rood scherm? Drie keer raden…

Een nieuwe corona-app van de overheid, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze onlangs negatief getest zijn op het coronavirus, wordt komend weekend voor het eerst getest. Dat gebeurt bij twee testfestivals in Biddinghuizen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd.

CoronaCheck

Elk festival heeft ongeveer 1500 bezoekers, die zich van tevoren moeten laten testen op het coronavirus. Wie straks de CoronaCheck-app downloadt, kan via de app zijn testresultaat opvragen bij de instelling waar hij of zij zich heeft laten testen. Na het opvragen krijg je een code doorgestuurd op het mobiele telefoonnummer dat je bij het testen hebt doorgegeven.

Na ontvangst van die code maakt de app een QR-code aan. Die QR-code kun je aan de deur bij het festival (of straks een sportwedstrijd of bijvoorbeeld een café) laten zien. De beveiliger of gastheer aan de andere kant kan via een eigen app de QR-code scannen. Dat levert een groen of een rood scherm op.

Rood/groen

Bij een groen scherm weet de beveiliger dat hij iemand toelaat die de afgelopen 48 uur negatief getest is. Bij een rood scherm is er geen zekerheid over.



Het ministerie van VWS toont voor het eerste in een online meeting CoronaCheck, de app om een negatief testbewijs te tonen. Zo ziet hij eruit: pic.twitter.com/fGDMvLPfVd — Daniël Verlaan (@danielverlaan) March 10, 2021

Testmoment

Daarnaast wordt bij elk testmoment een nieuwe, willekeurige QR-code aangemaakt. Dat moet het moeilijker maken om mensen te volgen en zo de privacy beschermen. Daarnaast zitten in de app maatregelen om te voorkomen dat mensen met de negatieve test van een ander ergens proberen binnen te komen.

Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een wet die de testapp breder mogelijk maakt. De app moet op den duur zowel tests van GGD-teststraten als van commerciële testlocaties verwerken.

FieldLabs

De testfestivals maken deel uit van de reeks zogenoemde FieldLabs, waarbij evenementen worden gehouden om te testen hoe ze verlopen in coronatijd. Eerder gebeurde dat onder meer bij een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, waarbij Metro proefkonijn mocht spelen, en bij een wedstrijd van voetbalclubs NEC en De Graafschap.

Veel vragen CoronaCheck

De app roept meteen al veel vragen op, blijkt op Twitter.



Er wordt naast de app aan een alternatief gewerkt waarbij geen smartphone benodigd is. — Danny Mekić (@DannyMekic) March 10, 2021



Ja, maar enkel om een testresultaat bij de GGD op halen. Voor het gebruik van de app of het ophalen van een testresultaat bij een andere testlocatie is DigiD niet vereist. — Danny Mekić (@DannyMekic) March 10, 2021

Ook over de stijl wordt druk gesproken.



