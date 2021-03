Talloze reacties op André en Monique: ‘Wat zal Bridget een goede dag hebben!’

Menig soap kan er nog een dikke punt aan zuigen, maar André Hazes en Monique Westenberg zijn dus wéér uit elkaar. Op social media wordt volop gereageerd op het nieuws.



Gezegend het land waarin André Hazes middenin een coronacrisis en een week voor #Verkiezingen2021 trending is op nummer 1. pic.twitter.com/cVIzYuT0V5 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) March 10, 2021

André Hazes wist het zo zeker. Met Monique wilde hij de rest van zijn leven delen en hij ging onlangs, met de camera’s op hem gericht, door z’n knieën. Monique zei ja op 12-12-2020.



Als André Hazes Jr. je ten huwelijk vraagt kan je maar beter vast beginnen met je koffers pakken geloof ik. — Annerie (@_Annerie) March 10, 2021

Management André en Monique

Nog geen drie maanden later gaat het stel alweer uit elkaar en er wordt gecommuniceerd via hun management. Zij laat weten dat hij ervoor heeft gekozen het gezin te verlaten. Ze post vandaag een foto op Instagram van haar en hun zoontje, met een woord dat niet voor de liefde tussen haar en André gold. „Onvoorwaardelijk.” Er wordt met heel veel hartjes door heel veel mensen op gereageerd, waaronder haar schoonzus die niet echt haar schoonzus werd. Ook daar wordt weer veel op gereageerd.

Hazes laat weten dat hij en Monique andere verwachtingen hadden over hoe ze hun leven wilden inrichten. „We hebben een hele hoop meegemaakt de afgelopen jaren en veel hobbels overwonnen. Maar het blijkt voor ons toch niet te werken op deze manier. Ik denk dat ik ook naar onze zoon toe met deze beslissing, hoe moeilijk en verdrietig ook, een betere vader kan zijn.”

Niet iedereen reageert even serieus op de break-up, wat natuurlijk ook wel te verwachten viel als je liefdesleven nog veranderlijker is dan de R.



Mensen, houd je moeder thuis! André Hazes is weer vrijgezel!!! — Danny 🧚🏻‍♀️ (@dannylangendijk) March 10, 2021



Zou Andre Hazes nu ook een avondje op tv komen bij Linda de Mol komen om alles uit te leggen?? — Sebas (@Basdenbreejen1) March 10, 2021

#Hazesmoe

„Ik moet even gaan liggen!”, reageert Jan de Hoop op de nu echt definitieve breuk (al weet je het nooit zeker bij dit stel) tussen André en Monique. Hij zet er een aantal hashtags bij: #ademinademuit #lievehelp #jeverwachthetniet #hoeveelkaneenmenshebben. Z’n bericht wordt door velen gewaardeerd. „Wat zal Bridget een goede dag hebben!”, schrijft iemand eronder, met ook een hashtag #Hazesmoe.



🤣🤣En het was allemaal zo geweldig! Puur nep dus! Wat zal Bridget een goede dag hebben😉#Hazesmoe pic.twitter.com/d2t637tg2P — 🎵Muziek1975👍🏻 (@Muziek1975) March 10, 2021

Op social media gaat het nieuwtje als een lopend vuurtje. „André Hazes maakt beslissingen over huwelijken zoals ik boodschappen doe met honger”, schrijft iemand.



André Hazes maakt beslissingen over huwelijken zoals ik boodschappen doe met honger — Floris Poort (@florispoort) March 10, 2021

Ook wordt druk gespeculeerd wat de echte reden van de breuk is, waarbij opvallend veel vrouwen op leeftijd de revue passeren, en de (slechte) grappen zijn niet van de lucht.



Vandaag : André Hazes en Monique uit elkaar. bladen morgen : André blijkt al tijdje geheime nieuwe liefde te hebben. pic.twitter.com/mloAoUKgqH — DannyNL (@dutchcatfriend) March 10, 2021



Andre Hazes zat 'alleen' thuis toen Monique onverwacht thuis kwam.

Een paar seconden later is dit in hun straat door beveiligings camera's vastgelegd. pic.twitter.com/JAMGaMJWjU — Remco (@Topdob11) March 10, 2021



BREAKING: André Hazes en Monique Westenberg definitief uit elkaar. Foto's opgedoken van nieuwe liefde André …. pic.twitter.com/8J6pdHBewM — Erwin de 3e (@Erwin3e) March 10, 2021

En iemand weet het helemaal zeker:



Marco Borsato en André Hazes hebben een relatie, kan niet missen. — Remco (@Topdob11) March 10, 2021

Pushbericht

Ondanks dat #AndréHazes de hele ochtend trending was op Twitter, kan het veel mensen ook helemaal niets schelen en dat het nieuwtje door sommige media middels een pushbericht werd gebracht, viel niet bij iedereen in goede aarde. „Wat is dit nu weer voor achterlijk gedoe, een pushbericht over break up Andre Hazes en vriendin. Nieuwssites doe even lekker normaal of zo!! Er gaan dagelijks mensen uit elkaar en het lijkt me dat pushberichten voor echt belangrijke zaken zijn, zoals oplossing coronashit et cetera.” Waarna nog een aanvulling volgt van ander nieuws waar geen pushbericht voor nodig is.



