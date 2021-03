Nederland krijgt in de komende twee weken 169.000 extra coronavaccins van Pfizer. De Europese Commissie heeft nog eens 4 miljoen vaccins van het Amerikaanse farmaconcern gekocht. Die worden deze maand nog geleverd. Een deel daarvan is dus bestemd voor Nederland.

De Europese Commissie heeft een nieuw contract afgesloten met de vaccinfabrikant Pfizer. Dat maakte voorzitter Ursula von der Leyen vandaag bekend. Daarmee kunnen EU-landen bijvoorbeeld beter de strijd aan met nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus.

We have reached an agreement with BioNTech-Pfizer for the supply of four million more doses of COVID-19 vaccines for EU countries in the next two weeks.

This will help tackle coronavirus hotspots and facilitate free border movement. #StrongerTogether

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 10, 2021