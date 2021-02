Schaatsers worden gewaarschuwd: ‘IJs kan binnen tien minuten in water zijn veranderd’

Net als gisteren wordt er ook vandaag weer volop geschaatst in Nederland. Maar meerdere gemeenten, veiligheidsregio’s en ijsclubs waarschuwen vandaag voor gevaarlijke plekken op het ijs en drukte. Nu de temperaturen op verschillende plekken in het land stijgen, zet de dooi in en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

Zo adviseert ijsclub Loodsdrechtse Plassen schaatsers dringend om van het ijs af te gaan. Volgens de ijsclub is het te gevaarlijk. Op de website worden mensen opgeroepen om niet meer naar de plassen te komen.

‘Schaatsen is voorbij’

Als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproepen gaat er volgens voorzitter Len Veerman een politiehelikopter de lucht in om met geluidsinstallaties te waarschuwen. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Volgens Veerman kan een stuk ijs door de opstekende wind binnen tien minuten in water zijn veranderd. Hij is verbijsterd dat nog steeds ouders met jonge kinderen op de plassen aan het schaatsen zijn. „Het schaatsen is voorbij. Nu wordt het weer zwembroekenweer.”

Ook meerdere gemeenten en veiligheidsregio’s waarschuwen dat mensen van het ijs af moeten. Volgens de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht, waar onder meer de Maarsseveense en Loosdrechtse plassen toe behoren, dooit het snel en gaat de kwaliteit van het ijs hard achteruit. „Gevaarlijk dus! Kom niet meer schaatsen. Sta je op het ijs? Ga dan terug naar je startpunt. Let goed op elkaar en op het ijs”, schrijft de gemeente op Twitter.



⚠️ Het dooit snel op de plassen. Daardoor gaat het ijs hard achteruit. Gevaarlijk dus! Kom niet meer schaatsen. Sta je op het ijs? Ga dan terug naar je startpunt. Let goed op elkaar en op het ijs #molenpolder #Maarsseveenseplassen #loosdrechtseplassen #dooi — Gemeente Stichtse Vecht (@StichtseVecht) February 14, 2021

Bij bruggen is het ijs slecht

Volgens de gemeente Groningen zijn van het ijs op de Diepenring sommige plekken onveilig. Vooral in de buurt van bruggen is het ijs slecht. De brandweer heeft mensen daar volgens de gemeente al moeten helpen.

En ook Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meldt dat het dooien is begonnen en dat het ijs snel zwak en verraderlijk wordt. „Kijk goed uit als je toch besluit te gaan schaatsen. Test eerst goed de sterkte van het ijs en ga nooit alleen.”



De temperatuur stijgt en daarmee is het dooien begonnen. Hierdoor wordt het ijs al snel zwak en verraderlijk. Kijk goed uit als je toch besluit te gaan schaatsen. Test eerst goed de sterkte van het ijs en ga nooit alleen het ijs op. pic.twitter.com/sz5a5KeGgy — Veiligheidsregio ZHZ (@VRZHZ) February 14, 2021

De gemeente Rotterdam twittert dat het te druk is bij de Rotte. Mensen worden verzocht niet meer met de auto te komen. Verkeersregelaars zijn ingezet. Ook bij de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Brassem zijn te veel mensen met auto’s. Parkeren is er niet meer mogelijk.