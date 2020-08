WHO raadt mondmaskers aan voor kinderen vanaf twaalf jaar oud

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan voor kinderen vanaf twaalf jaar hetzelfde mondmaskerbeleid te voeren als voor volwassenen. Dat maakte de WHO vrijdagavond bekend in een richtlijn voor besluitvormers die is opgesteld in samenwerking met de VN-kinderhulporganisatie Unicef.

In de richtlijn wordt uitgelegd of en wanneer het raadzaam is om kinderen mondmaskers of -kapjes te laten dragen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Voor kinderen tussen de zes en elf jaar wordt het dragen van een mondmasker niet algemeen aanbevolen. In situaties en op plekken waar het niet mogelijk is om afstandsregels in acht te nemen, moet het wel worden overwogen, aldus de WHO en Unicef, die scholen als voorbeeld noemen.

Toezicht voor jonge kinderen

Jongere kinderen zouden niet verplicht moeten worden om maskers te dragen, vooral omdat ze de maskers niet zelfstandig op en af kunnen doen. Kinderen onder de zes jaar moeten onder constant toezicht staan als ze maskers dragen.

De experts vinden ook dat kinderen de kans moeten krijgen om aan te geven hoe zij over de mondmaskers en -kapjes denken. Doorzichtige maskers, die gelaatsuitdrukkingen zichtbaarder maken en minder angstaanjagend kunnen zijn voor kinderen, zouden minder bescherming bieden dan mond- en neusbedekking gemaakt van stof.

In hoeverre kinderen bijdragen aan de overdracht van het coronavirus, is nog niet helemaal duidelijk, aldus de experts. Volgens de WHO is ongeveer één tot zeven procent van de vastgestelde coronagevallen wereldwijd te herleiden tot kinderen. In vergelijking met andere leeftijdsgroepen waren er minder sterfgevallen.

23 miljoen besmettingen

Inmiddels zijn er meer dan 800.000 mensen wereldwijd overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Dat stelt het Franse persbureau AFP op basis van een eigen telling. Volgens het Britse persbureau Reuters zijn er meer dan 23 miljoen mensen ter wereld besmet met het longvirus.

Het coronavirus heeft tot nu toe de meeste doden geëist in de VS, Brazilië, Mexico en India. Meer dan de helft van alle doden zijn in deze vier landen gezamenlijk gevallen. Iets minder dan een kwart van zowel het aantal doden als het aantal besmettingen is geregistreerd in de VS.

Van alle werelddelen zijn de meeste doden tot dusver gevallen in Latijns-Amerika en de Caraïben. Daar overleden 254.897 mensen aan de gevolgen van corona.

§§In Nederland waren er tot afgelopen dinsdagochtend in totaal 63.973 coronapatiënten gemeld aan het RIVM. Dat blijkt uit de totaalcijfers die het instituut dinsdag publiceerde. Het aantal coronadoden stond toen op en 6175. De afgelopen dagen kwamen er in Nederland ruim vijfhonderd besmettingen per dag bij.

