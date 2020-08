Visser betrapt met illegale vangst van ruim 40.000 kilo mosselen

Een beroepsvisser is in de Voordelta betrapt op illegaal mosselvissen. Hij had zo’n 40.000 kilo mosselen aan boord.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten de visser in de gaten te houden nadat ze hem richting de Voordelta hadden zien varen.

Varen zonder licht

In nacht van donderdag op vrijdag ging de visser het water op. Zonder lichten en zonder het verplichte satellietvolgsysteem, dat vissers aan moeten hebben staan, koerste hij naar de Voordelta.

De Voordelta is een stuk ondiepe zee voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en is een natuurbeschermingsgebied, wat betekent dat daar niet op mosselen gevist mag worden.

Opgewacht in de haven

De controleurs van de NVWA, die samenwerkten met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, besloten de visser op te wachten in de haven. Daar bleek dat er ruim 40.000 kilo mosselen aan boord van de kotter lag.

De vangst is in beslag genomen en alle mosselen zijn teruggestort in de Voordelta. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de visser. Een officier van justitie zal later beslissen wat voor een vervolg de zaak krijgt.

Lees ook: Schotse poes herenigd met baasjes na wekenlange zwerftocht door Westland

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.