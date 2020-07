Stranden vol: ‘Het lijkt hier bijna op Zandvoort!’, zeggen ze in Zeeland

Mocht je nu pas op weg zijn naar het strand in Zeeland of Hoek van Holland bijvoorbeeld, dan is de kans groot dat je op de snelweg een waarschuwing bent tegengekomen. ‘Stranden zijn vol!’

Ook de NS doet „een dringende oproep” aan mensen om in elk geval niet meer met de trein naar strandoord Zandvoort te reizen.

Het is erg druk in Zandvoort. Stel je bezoek uit en ga nu niet met de trein erheen. Ben je in Zandvoort? Kijk bij je terugreis of het niet te druk is op het station en stel je reis zo nodig uit. Tot 23.00 uur rijden wij zes treinen per uur. — NS online (@NS_online) July 31, 2020

Eerder had de gemeente al gezegd dat de parkeerplaatsen in Zandvoort vol zijn en dat mensen dus niet meer met de auto konden komen. De Veiligheidsregio raadde een strandbezoek ook al af. ‘Wilt u naar Zandvoort? Doe het niet!’

Sprinten voor bedje

Strandliefhebber Manoe uit Amsterdam deed het wel, maar ze was er al heel vroeg bij. Toch was ze allesbehalve de enige. „Ik zag na mij hordes mensen uit de trein stormen”, laat ze weten. Voor openingstijd stond ze al voor strandtent Baz, maar ook hier was ze niet alleen. Een understatement. „Ik moest gewoon sprinten voor een bedje!”

Ze heeft er een kunnen scoren, en ook een voor haar vriendin die vanuit Hilversum met de auto kwam. „Ze heeft er twee uur en veertig minuten over gedaan…” De bedjes liggen ver uit elkaar, dus dat voelt veilig, en ze vermaken zich opperbest op het strand. Ook de rosé smaakt lekker op deze warmste dag van het jaar, getuige haar bijna jaloersmakende Instagram-post. Maar wat ís het druk, beaamt ze. „Als je in zee staat, kun je gewoon over de koppen lopen!”

Zwarte Vrijdag

Dit weekend wordt het Zwarte Zaterdag in Frankrijk, maar vanmorgen was het al Zwarte Vrijdag in Brabant. Terwijl mensen thuis aan hun ontbijt zaten, ontstonden er monsterfiles op de wegen naar Zeeland.

Ook in Zeeland staat deze boodschap op de borden. Meer nieuws over de verkeersdrukte op deze tropische dag: https://t.co/bG8OGNdmO0 pic.twitter.com/Ig26Y7fLSp — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 31, 2020

Zeeland

Marieke, Roel, Ties en Duuk hoefden gelukkig niet te reizen vandaag. Ze brengen de zomer door in hun strandhuisje in het Zeeuwse Nieuwvliet. „Het is heel vol en warm”, laten ook zij weten vanaf het strand. „Het is hier nog nooit zo druk geweest als dit jaar.”

Zij fietsen elke dag naar het strand, maar Marieke zag al wel dat alle parkeerplekken vanmorgen bezet waren. „Mensen naast ons die uit Zeeland komen, hadden zelfs voor de allereerste keer geen parkeerplek.” Ondanks de drukte, is het nog prima toeven, hoor, besluit de zonaanbidster opgewekt. „Het is goed uit te houden hier, het is nog geen Zandvoort…” Ze staat op en kijkt snel even om zich heen, om daarna snel weer in de strandstoel te ploffen. „Al begint het er wel steeds meer op te lijken!”

Niet stranden

Hopelijk stranden vanavond geen strandgangers op het station in Zandvoort. De NS vraagt de mensen die al in Zandvoort zijn daarom om „zo gespreid mogelijk” terug naar huis te gaan. „Er rijden extra treinen tot 23.00 uur. Kom je op het station en zie je dat het druk is, stel de terugreis dan uit”, zegt een woordvoerster. Op het station zijn regelaars aanwezig om mensen gedoseerd op het perron toe te laten.

