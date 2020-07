Hondenman Derksen schenkt deel salaris aan hondenpension in Almere

Johan Derksen geeft de helft van z’n salaris aan goede doelen, heeft hij vandaan laten weten. Hij wil niet overkomen als zakkenvuller.

Het nieuws dat VI met de drie (Genee, Derksen, Van der Gijp) tóch doorgaat na de zomer, kon op een allerhande aan reacties rekenen op social media. Onder meer dat Derksen het wel gedaan zou hebben voor de zes ton, die hij per seizoen verdient.

#VeronicaInside gaat door en Johan Derksen schenkt de helft van zijn salaris aan goede doelen. Een hondenpension in Almere en aan Casper van Eijk. Wat een held ben je dan! Gepostet von JohanDerksenfans am Freitag, 31. Juli 2020

Derksen: ‘Geen zakkenvuller’

Maar Johan Derksen gaat de helft van zijn salaris schenken aan twee goede doelen. Dat bevestigde de voetbalanalist vrijdag tegen BuzzE na berichtgeving door het AD. Hij doet dit omdat hij „niet wil overkomen als een zakkenvuller”.

Johan Derksen nadat de 6 ton inmiddels is overgemaakt door Talpa voor nog 1 seizoen #veronicainside pic.twitter.com/Dk4SnvwBMN — Martin (@Martin_Vye) July 31, 2020

Vanmiddag werd bekend dat Veronica Inside in september weer gewoon in de oude samenstelling terugkeert op tv, dus met Wilfred Genee als presentator en René van der Gijp en Derksen als analisten. Zelf waren de mannen het er donderdag nog over eens geworden dat ze met het programma zouden stoppen, maar dat kon niet.

Johan Derksen gaat helft van salaris aan goede doelen schenken https://t.co/FyIMCRSkwn #veronicainside pic.twitter.com/XynwzS0hml — Veronica Inside (@veronicainside) July 31, 2020

De Mol

Talpa-baas John de Mol had zich vandaag bemoeid met het gesprek tussen de drie analisten over de toekomst van het programma. De Mol had Derksen gezegd dat hij – ook al zou hij dat misschien hebben gewild – contractueel gezien niet kon stoppen met het programma. „Dat was een keihard gesprek. Hij zei: ‘Je kunt helemaal niet stoppen. Je hebt een contract, geen discussie , ik hou je daaraan’.

Ik had geen enkele keus. Maar ik wilde geloofwaardig blijven en niet overkomen als een zakkenvuller. Daarom, en dat is een idee van mijn vrouw, schenk ik de helft van mijn salaris aan goede doelen: een hondenpension in Almere en aan Casper van Eijk.”

Jaarlijks krijgen 3.000 Nederlanders de diagnose #alvleesklierkanker te horen. Help mee dit te veranderen en #SupportCasper.

Wat kan je doen?

Start een actie > https://t.co/0s3YCoFLRc

Word vrijwilliger > https://t.co/zVqW4ICmiw

Doneer eenmalig > https://t.co/IpPa4sNHhK pic.twitter.com/0V3UCpuyHY — Support Casper (@SupCasper) July 31, 2020

Honden en Casper

Dus een deel gaat naar Casper van Eijk, die onderzoek doet naar de bestrijding van alvleesklierkanker, en een deel naar het hondenpension in Almere (nog niet bekend welke). Derksen is gek op honden en heeft samen met zijn vrouw een labradoodle: Cuby, vernoemd naar zijn inmiddels overleden boezemvriend Harry Muskee, zanger van bluesband Cuby + Blizzards, waarvan Johan ooit de manager was.

.@scheulderman75 sprak Johan Derksen over zijn hond Cuby voor 'Dan neem je toch gewoon een nieuwe'. #Dierendag dus we plaatsen hem op het blog: https://t.co/AFC7PMiP8W 'Als je niet van dieren houdt, is iets met je mis.’

Later: ‘Ik denk niet dat Wilfred Genee een hondenman is.’ pic.twitter.com/rDXeZ5Bxi1 — Lebowski Publishers (@LebowskiBooks) October 4, 2019

„Die hond is alles”, vertelde hij vorig jaar tegen Antoinette Scheulderman, die een boek schreef over de liefde voor huisdieren. En die liefde gaat best ver. „Ik heb speciaal voor de hond een Land Rover aangeschaft: omdat hij daar lekker de ruimte in heeft. We hebben in Grolloo een huis met een hele grote tuin gekocht; voor hem. Er is een breder bed gekomen, zodat Cuby beter tussen ons in kan liggen en we gaan niet op vakantie zonder de hond.”

